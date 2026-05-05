Mrs.Sporty GmbH

Erfolgreiche Unternehmerin und engagierte Franchise-Partnerin setzt Maßstäbe im Mrs.Sporty und MyPelvi Netzwerk in Österreich

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Wien (ots)

Alexandra Groß zeigt, wie unternehmerischer Erfolg, Frauengesundheit und Franchise-Wachstum wirkungsvoll zusammenspielen können. Seit 2011 ist sie Teil des Mrs.Sporty Netzwerks und hat sich seither zu einer der prägenden Franchise-Persönlichkeiten in Österreich entwickelt. Heute führt sie insgesamt acht Standorte, vorwiegend in der Metropolregion Wien, und verbindet dort die erfolgreichen Konzepte von Mrs.Sporty und MyPelvi zu einem ganzheitlichen Gesundheitsangebot für Frauen.

Mit ihrem unternehmerischen Engagement steht Alexandra Groß beispielhaft für die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Franchise-Systems. Was mit einem Standort begann, ist über die Jahre zu einem starken Multi-Operator-Modell gewachsen. Dabei setzt sie nicht nur auf Wachstum, sondern vor allem auf Qualität, persönliche Betreuung und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen.

Mrs.Sporty bietet Frauen ein individuelles Trainings- und Ernährungskonzept in persönlicher Atmosphäre. Ergänzend dazu schafft MyPelvi mit modernem Beckenbodentraining einen zusätzlichen gesundheitlichen Mehrwert. Gemeinsam entsteht so ein zukunftsorientiertes Boutique-Gesundheits-Hub, das Training, Beratung, Prävention und Community miteinander verbindet.

Das Engagement von Alexandra Groß geht weit über den eigenen unternehmerischen Erfolg hinaus. In regelmäßigen Webkonferenzen teilt sie ihre umfangreichen Erfahrungen mit anderen Franchise-Partnerinnen und -Partnern und gibt praxisnahe Impulse für die erfolgreiche Umsetzung vor Ort weiter. Darüber hinaus unterstützt sie aktiv die Gewinnung neuer Gründerinnen und Gründer in Österreich und leistet damit einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum des Netzwerks.

Über sich selbst sagt sie, dass sie die besondere Fähigkeit habe, mehrere Dinge gleichzeitig zu managen. Stillstand ist für sie keine Option - im Gegenteil: "Ich liebe es, neue Projekte mit anderen Menschen voranzubringen", beschreibt sie ihre Motivation.

Besonders wichtig ist ihr dabei der direkte Kontakt zu den Frauen: "Es kann so einfach sein - mit wahrem Interesse an den Frauen und ihren Bedürfnissen. Die Konzepte von Mrs.Sporty und MyPelvi bieten mir die perfekte Grundlage für diese Gespräche", so Alexandra Groß.

Auch ihr persönliches Umfeld und ihre Teams spielen für sie eine zentrale Rolle: "Ein besonderer Dank geht vor allem an meine Kinder, die dieses mittlerweile Familienunternehmen überhaupt möglich machen, und natürlich an meine Teams, die in den Clubs jeden Tag einen tollen Job machen."

Mit ihrer unternehmerischen Energie, ihrem Engagement für die Franchise-Gemeinschaft und ihrem Gespür für Weiterentwicklung ist Alexandra Groß ein inspirierendes Beispiel dafür, welche Chancen ein modernes Franchise-System bieten kann - sowohl für Gründerinnen und Gründer als auch für Frauen, die ihre Gesundheit aktiv stärken möchten.

Franchise mit Zukunft: Frauengesundheit als Wachstumsmarkt

Die Nachfrage nach individuellen Gesundheits-, Trainings- und Präventionsangeboten für Frauen wächst kontinuierlich. Mrs.Sporty und MyPelvi setzen genau hier an: mit einem flexiblen, persönlich betreuten Konzept, das Frauen in verschiedenen Lebensphasen begleitet - vor Ort im Club, digital und mit ergänzenden Gesundheitsangeboten.

Für Franchise-Partnerinnen und -Partner entsteht daraus ein sinnstiftendes Geschäftsmodell mit echtem Mehrwert: ein modernes Boutique-Gesundheits-Hub für Frauen, das persönliche Beratung rund um Training, Ernährung und Gesundheit mit einer starken Community verbindet.

Mit MyPelvi erweitert sich das Angebot zusätzlich um ein innovatives Beckenbodentraining, das in nur 22 Minuten durchgeführt wird und einen besonderen Nutzen für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität bieten kann. Gleichzeitig schafft es für bestehende und neue Franchise-Standorte eine attraktive Ergänzung des Leistungsportfolios.

Weitere Informationen zum Franchise-System von Mrs.Sporty und MyPelvi erhalten Interessierte unter: franchise@mrssporty.com

Über Mrs.Sporty und MyPelvi

Mrs.Sporty ist ein internationales Fitness- und Gesundheitskonzept für Frauen und begleitet Mitglieder mit persönlicher Betreuung, individuellem Training, Ernährungskonzepten und einer motivierenden Community. Im Mittelpunkt steht ein ganzheitlicher Ansatz, der Frauen dabei unterstützt, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und ihre Gesundheit nachhaltig zu stärken - unabhängig von Alter, Fitnesslevel oder Lebensphase.

MyPelvi erweitert das Netzwerk um ein modernes Konzept für Beckenbodentraining. Im Fokus steht ein einfach zugängliches, zeiteffizientes Training, das Frauen und Männer dabei unterstützt, ihre Körpermitte bewusster wahrzunehmen und ihre Beckenbodengesundheit aktiv in den Alltag zu integrieren. Die Anwendung dauert nur 22 Minuten und ergänzt das bestehende Gesundheitsangebot ideal.

Gemeinsam stehen Mrs.Sporty und MyPelvi für ein zukunftsorientiertes Boutique-Gesundheitskonzept, das persönliche Betreuung, innovative Trainingsansätze und ganzheitliche Frauengesundheit miteinander verbindet. Für Franchise-Partnerinnen und -Partner entsteht dadurch ein sinnstiftendes Geschäftsmodell mit echtem Mehrwert - sowohl für die eigene unternehmerische Entwicklung als auch für die Menschen vor Ort.

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