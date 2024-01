DRF Luftrettung

Jahrespressegespräch der DRF Luftrettung

Jeder Moment zählt: Verbesserte Versorgungsqualität durch optimierte Ressourcennutzung

Filderstadt (ots)

Schnellstmögliche und optimale medizinische Versorgung im Notfall, immer und überall. Wird das deutsche System der luftgestützten Notfallversorgung diesem Anspruch gerecht? In ihrem hybrid stattfindenden Jahrespressegespräch reflektiert die DRF Luftrettung das Jahr 2023 und gibt Antworten auf aktuell drängende Fragen der Notfallversorgung. Wir laden Sie ein, Lösungen kennen zu lernen, die die Versorgungsqualität durch eine effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen verbessern. Zudem werfen wir einen Blick auf die wichtige Rolle der Luftrettung im Gesamtsystem der Notfallrettung

Sprecher:

Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung

Wolfgang Michael Karlstetter, Vorstand Luftrettung der DRF Luftrettung

Roman Morka, Vorstand Technik der DRF Luftrettung

Verantwortliche aus den Bereichen Medizin und Flugbetrieb

Wir laden Sie herzlich ein teilzunehmen!

Jahrespressegespräch in Präsenz und digital

Am: Mittwoch, den 07.02.2024

Um: 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Ort:

DRF Stiftung Luftrettung gAG

Rita-Maiburg-Str. 2

70794 Filderstadt

Anmeldung:

Vertreter Ihrer Redaktion sind herzlich eingeladen, in Präsenz in unseren Räumen in Filderstadt am Pressegespräch teil zu nehmen.

Sollten Sie nicht vor Ort sein können, bieten wir die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme an. Den Link zum Livestream mit Frage- und Kommentarmöglichkeit erhalten Sie nach Anmeldung.

Bitte melden Sie sich bis zum 06.02.2024 über presse@drf-luftrettung.de oder 0711-70072205 an. Gerne nehmen wir auch vorab schon Interviewwünsche entgegen. Wir freuen uns auf Sie!

Original-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuell