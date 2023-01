toom Baumarkt GmbH

Ausgezeichneter Arbeitgeber: toom erhält drittes berufundfamilie-Zertifikat in Folge

Zum dritten Mal erhält toom Baumarkt das Zertifikat "audit berufundfamilie"

Bereits im Jahr 2016 qualifizierte sich toom durch das audit berufundfamilie erstmalig für das zugehörige Zertifikat. Nun wurde die Baumarktkette durch die Überprüfung des audits berufundfamilie zum dritten Mal in Folge rezertifiziert und erhält so weiterhin seinen Status als ausgezeichneter Arbeitgeber für die Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben.

Für eine langfristige Mitarbeiterzufriedenheit und Leistungsfähigkeit ist die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben enorm wichtig. Deshalb unterstützt toom Baumarkt seine Mitarbeitenden in allen Lebensphasen. Mit einer Unternehmenskultur, in der Wert auf Respekt, Menschlichkeit und Toleranz gelegt wird, strebt toom auch in herausfordernden Lebenssituationen einen offenen Austausch an, unterstützt Mitarbeitende bestmöglich und trifft diverse Maßnahmen, um ein gutes und familienfreundliches Arbeitsklima zu gewährleisten.

Für die strategische Weiterentwicklung dieser Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben fördern, nutzt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". DasAuditder berufundfamilie Service GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, unterstützt Unternehmen darin, ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik nachhaltig zu gestalten. Nach der ersten Zertifizierung im Jahr 2016 stellte sich toom in diesem Jahr zum dritten Mal erfolgreich dem Re-Auditierungsprozess, in dem der Status quo der vorhandenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen überprüft wurde.

"Die Vereinbarkeit des Berufs mit dem Familien- und Privatleben ist für uns bei toom ein wichtiger Aspekt in der Personalpolitik. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir erneut ausgezeichnet wurden. Um unsere Mitarbeitenden künftig noch besser in ihren individuellen Lebensphasen zu unterstützen, werden wir auch weiterhin neue Konzepte entwickeln", so René Haßfeld, CEO bei toom.

Im Rahmen der Re-Auditierung wurden nicht nur strategische Ziele, sondern auch konkrete Maßnahmen definiert, die in einer Zielvereinbarung festgehalten sind. Diese gilt es nun für toom während der dreijährigen Zertifikatslaufzeit bedarfsgerecht zu realisieren. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft.

Das hat sich bei toom seit 2016 getan

Seit der ersten Zertifizierung im Jahr 2016 hat sich bei toom einiges getan, um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu stärken. So gibt es beispielsweise, die Möglichkeit flexible Arbeitszeitmodelle, verschiedene Arbeitsortmodelle in Anspruch zu nehmen. Zudem ermöglicht die Baumarktkette ihren Angestellten ein Sabbatical einzulegen, achtet auf einen wohnortnahen Markteinsatz ihrer Mitarbeitenden und führt ein neues Zeitwirtschaftssystem ein, mit dem die Berücksichtigung von verschiedenen Lebenssituationen von Mitarbeitenden in der Arbeitsplanung unterstützt wird. Außerdem bietet toom eine bezuschusste Nachhilfeförderung für die Kinder seiner Mitarbeitenden an.

toom legt großen Wert auf eine hohe Zufriedenheit unter den eigenen Mitarbeitenden und möchte deshalb das eigene Engagement in den kommenden Jahren weiterhin stärken.

Mehr Informationen zu toom finden Sie unter www.toom.de.

Über toom:

Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,9 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 76,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und

Über die berufundfamile Service GmbH:

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.900 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.de

