Moderner Arbeitsschutz live: Die BG BAU auf der Messe BAU

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) wird mit innovativen Angeboten bei der Weltleitmesse BAU 2023 vom 17. bis 22. April in München präsent sein. Unter anderem werden moderne und von der BG BAU geförderte Lösungen für den Arbeitsschutz gezeigt.

Die internationale Messe BAU München findet erstmals nach vier Jahren wieder vor Ort statt. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Themen und Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel, Digitalisierung, Zukunft des Wohnens, modulares Bauen sowie Ressourcen und Recycling. Die BG BAU beteiligt sich mit einem eigenen Stand und stellt auf 220 Quadratmetern Lösungen für sicheres und gesundes Arbeiten vor, die die aktuellen Entwicklungen am Bau aufgreifen.

"Die Bauwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, auch im Arbeitsschutz. Deshalb ist es uns als BG BAU wichtig, die Branche mit innovativen Lösungen zu begleiten", sagt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. Und weiter: "Diese zeigen wir an unserem Messestand und beraten dort auch Unternehmerinnen und Unternehmer zu Investitionen in den Arbeitsschutz, die wir finanziell fördern."

An ihrem Stand in der Halle A3 demonstriert die BG BAU, wie ein spezieller Montagetisch zur Vorfertigung von Dach- und Wandelementen eingesetzt wird. Denn durch Vorfertigung lässt sich die Absturzgefährdung der Beschäftigten wesentlich reduzieren. Besucherinnen und Besucher können die Vormontage beim Hausbau am Stand auch als virtuelle Realität (VR) mit Hilfe von VR-Brillen erleben. Gezeigt wird zudem die einfache Handhabung eines Ein-Personen-Gerüsts, das eine Alternative zu herkömmlichen Leitern sein kann. Darüber hinaus werden weitere pragmatische Lösungen präsentiert, um der Gefahr eines Absturzes zu begegnen - darunter Automatikhaken und Teleskopstangensysteme. Außerdem unter den Exponaten: ein Anschnallsystem für Baufahrzeuge, das Anschnallen vor dem Losfahren erforderlich macht, so dass Beschäftigte am Arbeitsplatz sicher unterwegs sind.

Die BG BAU lädt Fachpublikum und Medien bei der BAU München zum Besuch ihres Messestandes 535 in der Halle A3 ein. Hier findet fünfmal täglich auf der Bühne ein moderiertes Expertengespräch statt. Außerdem stehen Fachleute aus verschiedenen Bereichen der Berufsgenossenschaft zu Interviews und Gesprächen über Themen wie Absturzvermeidung, Schutz vor UV-Strahlung und Lärm, sicherer Umgang mit Baumaschinen, Arbeitsschutz-Management sowie vielem mehr zur Verfügung.

Hintergrund - die BG BAU

Die BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als 3 Millionen Versicherte, rund 580.000 Betriebe und ca. 58.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.

