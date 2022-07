Fincons Group

SBB, Cervello und Fincons unterzeichnen Cybersecurity Partnerschaft im Bereich Signal- und Steuerungssystemen

Bern (ots)

In Zusammenarbeit mit Fincons Group bietet Cervello der SBB eine vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle der Betriebsmittel, der Infrastruktur und der Verfahren, die einen umfassenden Schutz und die Abdeckung des Schienennetzes gewährleisten, während die Fincons Group als Systemintegrator und lokaler Dienstleister tätig sein wird.

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben einen Partnerschaftsvertrag mit der Fincons Group und Cervello unterzeichnet, um Dienstleistungen zur Sicherung der SBB-Leitsysteme in der gesamten Schweiz zu erhalten. Der Einsatz der Lösung von Cervello durch die SBB steht im Einklang mit der Vision und Strategie der SBB, jeden Tag einen zuverlässigen und sicheren Transport für ihre Fahrgäste zu gewährleisten. Die Fincons Group wird Cervello als Systemintegrator unterstützen und der SBB im Rahmen der Vereinbarung technischen Support vor Ort bieten.

Die SBB ist damit eine der ersten Bahnen weltweit, die einen umfassenden, länderübergreifenden Cybersecurity-Schutzplan für ihr gesamtes Zugsteuerungs- und -regelungsnetz einführt. "Nach der jüngsten Reihe von sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen weltweit sehen wir die Cybersicherheit als einen unverzichtbaren Teil unseres Engagements für die Sicherheit unserer Fahrgäste", sagt Rama Marcus, Leiter des Technology Innovation Outpost Israel der SBB. "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, von der Expertise von Cervello zu profitieren. Wir halten die Cervello-Plattform für eine effektive, umfassende und fortschrittliche Cybersecurity-Lösung für den Schienenverkehr, die heute verfügbar ist."

Das in Tel Aviv, Israel, ansässige Unternehmen Cervello hat sich bereits das Vertrauen einiger führender Infrastrukturmanager und Bahnbetreiber in mehreren Ländern Europas und Asiens erworben, da es in der Lage ist, geschäftskritische betriebliche Systeme sowohl von Hauptstrecken als auch von U-Bahnen zu schützen. Das Hauptprodukt, die Cervello-Plattform, lässt sich nahtlos in jede Eisenbahninfrastruktur integrieren und bietet eine vollständige und effektive Überwachung des gesamten Betriebsnetzes der Flotte, inkl. Signalisierung, Telekommunikation, Rollmaterial und anderer Kontrollsysteme. Seine patentierte Technologie ermöglicht die frühzeitige Erkennung potenzieller oder bestehender Cyber-Bedrohungen, die ein Risiko für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontinuität des Betriebs der Flotte darstellen.

"Wir sind dankbar und erfreut, diese langfristige strategische Vereinbarung mit der SBB, einer der weltweit führenden Bahngesellschaften und einem echten Technologieführer, zu schliessen", sagte Roie Onn, CEO und Mitbegründer von Cervello. "Angesichts des technologischen Fortschritts und der zunehmenden Cyber-Bedrohungen betrachten die grossen Bahnbetreiber und Infrastrukturmanager die Cybersicherheit als eine wesentliche Komponente zur Gewährleistung der Sicherheit ihrer Fahrgäste und Flotten. Es ist eine Ehre, von den renommiertesten Bahnunternehmen der Welt ausgewählt und mit einer so wichtigen Aufgabe betraut zu werden."

"Fincons bestätigt damit sein Engagement, den Kunden während ihrer Reise zur digitalen Transformation im Sicherheitsbereich einen Mehrwert zu bieten", erklärt Michele Moretti, CEO der Fincons Group. "Die Partnerschaft mit Cervello festigt Fincons als zuverlässigen Integrationspartner für Cervello-Lösungen im Bereich der Eisenbahninfrastruktur, um die betriebliche Sensibilität von unternehmenskritischen Anlagen wie Signal- und Steuerungssystemen der Bahn zu schützen. Wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft, in der wir gemeinsam an anspruchsvollen und herausfordernden neuen Projekten in unbekannten Gewässern arbeiten und dabei einen 360°-Service anbieten werden."

Original-Content von: Fincons Group, übermittelt durch news aktuell