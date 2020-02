BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

BG BAU auf der bautec 2020

Die Welt der Prävention hautnah erleben

Auf der bautec 2020 in Berlin steht am Messestand der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) alles im Zeichen des Arbeitsschutzes: Vom 18. bis 21. Februar präsentiert die BG die neuesten Maßnahmen gegen Staub und zur Prävention von Absturzunfällen- Live-Demonstrationen in der sogenannten "Staub-Kabine" und Shows inbegriffen. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Schutz vor natürlicher UV-Strahlung. Im KarriereCenter der bautec 2020 wirbt die BG BAU darüber hinaus um Nachwuchs und Fachkräfte.

Im Fokus des Messeauftritts steht der Schutz vor Staub: Experten der Prävention demonstrieren deshalb in zwei Plexiglas-Kabinen die Wirkung von Bau-Entstaubern, Luftreinigern und Absaugbohrern - Arbeitsmittel zum Schutz gegen Stäube. "Oft wird die Gefahr durch Staub auf Baustellen unterschätzt", erklärt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. "Abhängig von der Art des Staubes und davon, wie lange der Staub eingeatmet wird, können Stäube, die auf dem Bau vorkommen, schwerwiegende Krankheiten hervorrufen. Quarzstaub, der bei staubintensiven Arbeiten mit mineralischen Baustoffen fast immer entsteht, kann dabei sogar zu Lungenkrebs führen", betont Arenz

Auch zu den Risiken Absturz und natürliche UV-Strahlung informiert die BG BAU auf ihrem Messestand. Es werden ausgewählte Maßnahmen vorgestellt, mit denen die Berufsgenossenschaft im Rahmen ihrer Arbeitsschutzprämien Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte und gesundheitserhaltende Maßnahmen honoriert. Darüber hinaus demonstrieren Fachleute live, wie sicheres Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen funktioniert. "Alternativen zu Leitern wie z.B. Hubarbeitsbühnen oder fahrbare Arbeitsbühnen können das Arbeiten sicherer machen. Mit unseren Messe-Präsentationen möchten wir dazu beitragen, den betrieblichen Arbeitsschutz kontinuierlich weiter zu verbessern", sagt Bernhard Arenz. Welche Maßnahmen zum Schutz gegen natürliche UV-Strahlen und welche Arbeitsmittel zur Prävention von Abstürzen präsentiert werden, erfahren Interessierte in spannend moderierten Live-Shows viermal täglich in Halle 3.2 an Stand 3601.

Dass die Berufsgenossenschaft eine spannende Arbeitgeberin ist und Nachwuchskräften interessante Karriereperspektiven bietet, erfahren Messebesucher im KarrierCenter der bautec: Hier informiert die BG BAU zu ihren Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in Halle 5.2a, Stand 290c.

Die BG BAU engagiert sich mit wirksamen Regelungen und umfassenden Informationen für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf den Baustellen. Als Partner der Bauwirtschaft bemüht sie sich um praxisnahe und wirksame Maßnahmen, um Unternehmen zu unterstützen und ihre Versicherten zu schützen. Mit Informationskampagnen sensibilisiert sie die Branche, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen vor Ort als Partner den Unternehmen zur Seite und mit finanziellen Anreizen werden Investitionen in den Arbeitsschutz gefördert. Weitere Informationen: www.bgbau.de

