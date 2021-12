Shelter Now Germany e.V.

Büro in Kabul wieder offen: Shelter Now setzt humanitäre Arbeit in Afghanistan fort

Nothilfe lief durchgehend weiter - Bildungsprojekte sind neu gestartet

Das internationale christliche Hilfswerk Shelter Now kann etliche humanitäre Projekte in Afghanistan weiterführen, teilweise eingeschränkt. Das Taliban-Regime habe Shelter Now offiziell anerkannt und um Fortsetzung der Arbeit gebeten, erklärt der deutsche Direktor des Hilfswerks, Udo Stolte. Das seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August geschlossene Hauptbüro in Kabul wurde am 2. Dezember wiedereröffnet, die Büros in Herat und Faizabad haben durchgängig weitergearbeitet.

Erfreut zeigt sich Stolte auch über die Wiedereröffnung des Gehörlosenzentrums in Kabul. Hier lernen Gehörlose die Gebärdensprache und Kulturtechniken. Zudem werden sie auf einen Beruf vorbereitet und bei der Jobsuche unterstützt. Auch Mädchen und Frauen können das Zentrum weiter besuchen. Ebenfalls in der afghanischen Hauptstadt hat die von Shelter Now getragene Grundschule ihren Unterricht für Jungen und Mädchen wieder begonnen. In Faizabad im Norden des Landes laufen ein Waisenhausprojekt sowie die Nothilfe für 500 bedürftige Familien weiter.

In der Region Herat ist laut Stolte ein Alphabetisierungskurs für Witwen von Neuem gestartet. Da der Unterricht an einem Ort stattfindet, an dem nur Witwen mit ihren Kindern wohnen, und von Lehrerinnen erteilt wird, sei dies möglich, allerdings nur für den Grundkurs (1.-3. Klasse). Das Lehrmaterial für den Aufbaukurs hätten die neuen Machthaber zunächst nicht akzeptiert.

In Herat konnte Shelter Now die Verteilung von Lebensmitteln des UN-Welternährungsprogramms fortsetzen. "Zum Jahresende werden wir 370.000 Menschen für drei Monate mit Nahrungsmitteln versorgt haben", bilanziert Stolte. In Herat arbeiten auch die von dem Hilfswerk initiierten und unterstützten Zahnabteilungen in der Mutter-und-Kind Klinik und im Provinzkrankenhaus weiter - allerdings nicht in der Uni-Klinik, da die gesamte Universität nach wie vor komplett geschlossen ist.

"Wir sind erleichtert, weiter arbeiten zu können", sagt Stolte. "Uns geht es um die Unterstützung der Menschen in Afghanistan. Fast 40 Jahre lang haben wir an Flüchtlinge Lebensmittel verteilt, Heimkehrern den Bau von Häusern ermöglicht, Kinder und Jugendliche sowie Zahnärzte ausgebildet, Zugang zu sauberem Trinkwasser und nachhaltige Einkommensmöglichkeiten in der Landwirtschaft geschaffen. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet."

Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mit Koordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es in Pakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in der Autonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation in Deutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziert seine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Die effiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Now durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit dem Spendensiegel bescheinigt.

