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Diese drei Sommer-Roadtrips gehören auf jede Bucket List

Für Roadtrips mit wechselhaften Bedingungen: Nokian Tyres Powerproof 2

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München (ots)

Der Sommer in Europa bietet eine enorme Vielfalt für unvergessliche Roadtrips. Gleichzeitig fordert er Fahrerinnen und Fahrer mit wechselnden Bedingungen heraus: Hitze flirrt über dem Asphalt, kurze Schauer lassen Straßen überraschend rutschig werden, Tunnel und Höhenlagen bringen Temperaturwechsel. Ein Sommerreifen, der all das ausgleicht, macht Reisen spürbar sicherer und entspannter. Der Nokian Tyres Powerproof 2 ist genau für diese Vielfalt entwickelt und verbindet präzises Fahrgefühl mit verlässlicher Stabilität, wenn sich der europäische Sommer von seiner wechselhaften Seite zeigt.

Diese drei landschaftlich herausragenden Reiserouten sollten auf keiner Bucket List fehlen:

1. Malerische Landschaften an der Amalfiküste, Italien

Zwischen Positano und Ravello reihen sich Bilderbuchszenen aneinander: steile Felsen, pastellfarbene Dörfer und ein schmaler Küstenstreifen, auf dem sich eine der berühmtesten Straßen Europas entlangschlängelt. Die Route ist atemberaubend - aber auch anspruchsvoll. Enge Kurven, spontane Anstiege und dichter Verkehr gehören hier zur Tagesordnung. Und an warmen Nachmittagen können lokale Schauer die Straße blitzschnell rutschig machen.

Hier kommt das Twin Force-Reifenprofil des Nokian Tyres Powerproof 2 zum Tragen: Die speziell getrennten Trocken- und Nasszonen geben dem Reifen sicheren Halt und ein verlässliches, direktes Fahrgefühl - selbst dann, wenn die Straße plötzlich feucht wird oder eine Kurve enger ausfällt als gedacht. Perfekt für Fahrerinnen und Fahrer, die sich nicht zwischen Traumkulisse und sicherem Fahrgefühl entscheiden möchten.

2. Traumhaftes Panorama auf der Schwarzwaldhochstraße, Deutschland

Die Schwarzwaldhochstraße ist ein Klassiker für Sommer-Roadtrips. Auf weiten Kurven geht es vorbei an Wäldern, Höhenzügen und Aussichtspunkten, die zum Anhalten und Staunen einladen. Doch wer hier unterwegs ist, erlebt oft schnelle Wechsel der Straßenbedingungen: Offene Stellen trocknen rasch ab, während schattige Waldpassagen lange feucht bleiben.

Ein Reifen, der auch bei unerwarteter Nässe zuverlässig haftet und präzise reagiert, ist in dieser Umgebung besonders wichtig. Hier spielt der Nokian Tyres Powerproof 2 seine Stärken aus. Sein Power Lock Core sorgt für hohe Stabilität und strukturelle Integrität - selbst bei schneller Fahrt, langen Etappen und intensiver Beanspruchung.

3. Spektakuläre Serpentinen auf der Transfogarascher Hochstraße, Rumänien

Die Transfogarascher Hochstraße zählt zu den spektakulärsten Straßen Europas - nicht nur wegen ihrer Höhe, sondern wegen ihrer unvergleichlichen Dramaturgie. Die Route schraubt sich in endlosen Kehren durch die Karpaten, vorbei an kargen Felswänden, glitzernden Bergseen und Aussichtspunkten, an denen man unweigerlich anhalten möchte. Steile Anstiege, schmale Tunnel und enge Serpentinen verlangen volle Aufmerksamkeit, während das Gebirgsklima innerhalb weniger Minuten von strahlendem Sonnenschein auf dichten Nebel oder Regen umschlagen kann. Eine Straße, die gleichzeitig fordert und begeistert und deren Mischung aus Natur, Nervenkitzel und Panorama man so schnell nicht vergisst.

Die Hydro Grip-Profilmischung des Nokian Tyres Powerproof 2 liefert auf dieser anspruchsvollen Strecke entscheidende Vorteile: Sie sorgt für starke Bremsleistung und zuverlässigen Grip auf trockenen wie halbnassen Abschnitten und unterstützt gleichzeitig einen ausgewogenen Verschleiß sowie eine effiziente Performance. In Dimensionen ab 17 Zoll kommen die Aramid Strong-Seitenwände hinzu, die dank extrem robuster Aramidfasern zusätzlichen Schutz vor Bordsteinkontakten und Schlaglöchern bieten - ein klarer Vorteil auf abgelegenen Passagen der Transfogarascher Hochstraße.

Sicher reisen, egal wohin die Route führt

Drei Routen, die Sommerträume wahr werden lassen - und gleichzeitig Fahrerinnen und Fahrern alles abverlangen. Genau für diese Kombination aus hohen Temperaturen, plötzlichen Wetterwechseln und langen Etappen wurde der Nokian Tyres Powerproof 2 entwickelt. Mit seinem sicheren Grip, dem präzisen Handling und der stabilen Konstruktion sorgt er für ein entspanntes, souveränes Fahrgefühl; im Alltag ebenso wie auf großen Abenteuern quer durch Europa. Gute Fahrt!

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