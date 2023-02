Björk bringt ihre Cornucopia-Show für zwei Termine nach Deutschland!

MCT Agentur GmbH

Cornucopia wurde nach Björks letztem Album "Utopia" als Residency-Show im New Yorker The Shed konzipiert und erhielt hervorragende Kritiken. Der Rolling Stone kommentierte, es sei ein "Spektakel aus innovativem Sound und Bild". Bei der neuen Cornucopia-Show handelt es sich um die ursprüngliche Bühnenshow mit ihrem Musikkatalog, die um die Musik ihres aktuellen, für einen Grammy nominierten Albums "Fossora" ergänzt wurde.

"Cornucopia war immer als Welt für Utopia und das darauffolgende Album gedacht, das jetzt unter dem Namen Fossora erschienen ist. Ich freue mich also sehr darauf, dass diese beiden Welten in diesem Herbst in Europa aufeinandertreffen." Björk

Cornucopia umfasst digitale Visuals des Medienkünstlers Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight, M/M, ein Bühnenbild von Chiara Stephenson, das Flötenseptett Viibra, Klarinettisten, einen Harfenspieler, Percussions, Elektronik und eine Reihe von maßgeschneiderten Instrumenten, die in das innovative Surround-Sound-Bühnendesign integriert sind, einschließlich einer speziellen Hallkammer.

Der Vorverkauf beginnt morgen um 9:00 Uhr. Tickets werden ausschließlich personalisiert und exklusiv über eventim.de verkauft.

21.11.2023 Hamburg, Barclays Arena

24.11.2023 Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

Ticketpreise: 63,00 - 93,00 Euro zzgl. Gebühren

Die Tickets für Björk werden ausschließlich personalisiert verkauft. Personalisiert bedeutet, dass jedes Ticket an nur eine Person gebunden ist, die namentlich auf diesem erwähnt ist. Diese Person ist Inhaber des Besuchsrechts und nur diese erhält Zutritt zur Veranstaltung.

Es besteht eine Limitierung auf maximal 6 Tickets pro Kund*in.

Die Personalisierung der Tickets sowie die beschränkte Ticketanzahl geschieht aus Gründen der Fairness und zur Vermeidung eines Zweitmarkts, auf dem die Tickets oftmals zu überhöhten Preisen angeboten werden. Durch diese spezielle und bewusste Regulierung des Vorverkaufs, soll möglichst vielen Fans die Möglichkeit gegeben werden, Tickets zu fairen Preisen zu erwerben.

Der offizielle Onlinevorverkauf wird ausschließlich über eventim.de abgewickelt, bei allen anderen Ticketanbietern, die Tickets zum Kauf anbieten, handelt es sich um NICHT AUTORISIERTE Anbieter.

