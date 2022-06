Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Freitag, 24. Juni 2022, 22.30 Uhr Comedy for Future Comedy im Zeichen der Nachhaltigkeit Olaf Schubert moderiert im Berliner Schillertheater "Comedy for Future". Auf der Bühne gibt es Comedy im Zeichen des Klimaschutzes. Vier Tage Festival mit über 50 Künstlerinnen und Künstlern. In dieser Folge dabei sind Abdelkarim, Johann König, Helene Bockhorst und Dr. Pop. "Comedy for Future" steht ...

mehr