Robbie Williams bringt 2023 seine Hits aus "XXV" Jahren auf Tour!

Berlin (ots)

Robbie Williams gibt Tour-Termine für seine "XXV Tour" in Deutschland bekannt. 2023 bringt er seine hochkarätige Show unter anderem nach Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin. Die Arena-Tour, mit der er seine unglaublichen 25 Jahre als Solokünstler feiert, präsentiert sein neuestes Album "XXV", das viele der größten Hits seiner gesamten Solokarriere beinhaltet. Robbie sicherte sich mit "XXV" sein 14. Nummer-1-Album in Großbritannien. Mit dieser erstaunlichen Leistung hat die Musik-Ikone den Rekord für den Solokünstler mit den meisten UK-Nummer-1-Alben gebrochen. Der generelle Vorverkauf beginnt am Freitag, 30.09.2022, 10:00 Uhr unter tickets.de und eventim.de. Der Presale startet am Mittwoch, 28.09.2022, 10:00 Uhr über die offizielle Robbie Williams Homepage unter robbiewilliams.com. XXV TOUR 2023 01.02.2023 Hamburg, Barclays Arena 05.02.2023 Köln, LANXESS Arena 15.02.2023 Frankfurt, Festhalle 20.02.2023 Berlin, Mercedes-Benz Arena Ticketpreise: 75,00 - 150,00 Euro zzgl. Gebühren. Tickets erhältlich bei Tickets.de und Eventim.de www.robbiewilliams.com

