Gülcan Kamps, Joey Heindle, Patrick Lindner und Marcel Reif gehen am Mittwoch bei Jörg Pilawa in SAT.1 "Zurück in die Schule"

Was ist ein Pronomen? Wie viele deutsche Bundesländer grenzen nicht ans Ausland? Wie sehen die Früchte der Kartoffel-Pflanze aus? Lebte Kleopatra zeitlich gesehen näher am Bau der Pyramiden oder am letzten deutschen Gewinn der Fußball-WM? Alles allgemeines Grundschulwissen. Doch können die prominenten Schüler:innen bei "Zurück in die Schule" mit Jörg Pilawa am Mittwoch, 24. August, um 20:15 Uhr, in SAT.1 mit Wissen glänzen oder offenbaren sie große Lücken? In der ersten Ausgabe der neuen SAT.1-Show stellen sich vier Prominente der Grundschulprüfung:

Gülcan Kamps war in ihrer Grundschulzeit Lesekönigin.

war in ihrer Grundschulzeit Lesekönigin. Joey Heindle leidet an Legasthenie und hat extreme Prüfungsangst: "Ich habe noch nie vor einer Sendung so lange überlegt, ob ich es machen soll, aber vielleicht hilft es Leuten, denen es wie mir geht."

leidet an Legasthenie und hat extreme Prüfungsangst: "Ich habe noch nie vor einer Sendung so lange überlegt, ob ich es machen soll, aber vielleicht hilft es Leuten, denen es wie mir geht." Patrick Lindner erinnert sich nicht so gerne an seine Schulzeit zurück.

erinnert sich nicht so gerne an seine Schulzeit zurück. Marcel Reif kann in einer Reihe mit Thomas Gottschalk, Johannes B. Kerner, Verona Pooth oder Albert Einstein genannt werden, die allesamt, wie der Sport-Kommentator, mal durchgefallen sind.

Jörg Pilawa: "In meiner neuen SAT.1-Show 'Zurück in die Schule' haben die Grundschüler:innen das Sagen. Es ist ein erstaunlicher und unterhaltsamer Rollentausch. Die jungen Lehrer:innen nehmen ihre Funktion außerordentlich ernst und die Stars folgen dem Unterricht mit großer Leidenschaft. Und wer glaubt, dass der heutige Grundschulstoff einfach ist, wird eines Besseren belehrt."

In der "Sommerschule" wurden die prominenten Schulbank-Drücker:innen von je zwei Nachwuchs-Lehrkräften - echten Grundschüler:innen - auf die große Abschlussprüfung in der Show vorbereitet. Auf dem Lehrplan: Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. In jeweils zwei Fächern muss mündlich Zeugnis abgelegt werden, bevor es in die finale schriftliche Prüfung geht: Eine vierteilige Textaufgabe, Bearbeitungszeit fünf Minuten. Meistern Gülcan Kamps, Joey Heindle, Patrick Lindner und Marcel Reif die Grundschulprüfung bei #ZurückindieSchule? Das bewertet das strenge Kollegium aus fünf Grundschullehrer:innen:

Frau Hoffart aus Hessen (Englisch, Sachkunde und Kunst)

aus Hessen (Englisch, Sachkunde und Kunst) Herr Meisenzahl Grundschulrektor aus Bayern (Deutsch, Kunst)

Grundschulrektor aus Bayern (Deutsch, Kunst) Herr Dr. Ziegler aus Baden-Württemberg (Sachkunde)

aus Baden-Württemberg (Sachkunde) Frau Geller aus Niedersachsen (Musik, Mathematik)

aus Niedersachsen (Musik, Mathematik) Herr Kecker aus Berlin (Sachkunde)

"Zurück in die Schule" wird produziert von Cheerio Entertainment und startet am 24. August 2022, vier Folgen, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur neuen SAT.1-Show: #ZurückindieSchule

