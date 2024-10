PENNY Markt GmbH

Neue Kampagne: PENNY App bringt Sparen auf ein neues Level

Köln (ots)

Next Level sparen: Erstmal in die PENNY App - das ist das Motto der neuen App-Kampagne, die PENNY ab - 28. Oktober bundesweit ausrollt. Dabei handelt es sich um eine 360°-Mixed-Reality-Kampagne, die den Kund:innen zeigt, dass die App eine wichtige Sparhilfe ist und sie mit ihr jetzt noch mehr sparen können.

Denn in der App hat sich einiges getan: Sie erscheint in einem neuen Look und bietet noch mehr Sparvorteile. Zusätzlich zu den supergünstigen, voraktivierten App-Preisen gibt es nun mehrere attraktive und mit einem Klick zu aktivierende Coupons. Diese können sich auf den gesamten Warenkorb, einzelne Warengruppen oder Marken sowie auf individuelle Produkt-Rabatte beziehen. Mit dem absoluten Highlight-Coupon der Kampagne erhalten Kund:innen vier Wochen lang 10 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf - Next Level sparen eben.

Mit dem praktischen und neu gestalteten Vorteilscode können Kund:innen mit nur einem Scan an der Kasse bares Geld sparen - alle Rabatte werden direkt vom Kaufbetrag abgezogen. Um in den vollen Genuss dieser Sparvorteile zu kommen, braucht es lediglich eine einfache, einmalige Anmeldung.

Darüber hinaus haben die Kund:innen mit der App überall Zugriff auf den Prospekt ihres PENNY Marktes, können eine smarte Einkaufsliste nutzen oder an regelmäßigen Gewinnspielen wie dem GLÜCKSPENNY teilnehmen.

"Mit der PENNY App bringen wir Sparen auf das nächste Level: 10 Prozent auf alles zusätzlich zu supergünstigen App-Preisen - das gab's noch nie. Damit ist PENNY der günstigste Lebensmittelhändler in Deutschland. Ganz einfach anmelden, Vorteilscode an der Kasse scannen und spielerisch viel Geld sparen", sagt Dr. Jan Flemming, Geschäftsleiter Marketing bei PENNY.

Das spielerisch einfache Sparen wird in der Kampagne mit einem Mixed-Reality-Design hervorgehoben, das die Sparvorteile der PENNY App mit Gaming-artigen Illustrationen in Szene setzt. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit Serviceplan NEO, den Pivo Studios und Sehsucht umgesetzt und wird reichweitenstark über TV-Spots, Online-Videos, Funk, OOH, Social Media und diverse PENNY Kanäle gespielt. Ziel ist die weitere Steigerung der Anzahl an Kund:innen, die regelmäßig mit der PENNY App einkaufen und sparen.

PENNY: PENNY erzielte 2023 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und über 30.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro

