Feuer & Flamme - Staffel 6 ab 17. März als Download erhältlich

Die Kultserie geht in die sechste Runde: Seit 2017 gehört "Feuer & Flamme" zu den erfolgreichsten und aufwändigsten Doku-Reihen des WDR. Nie zuvor wurde ein so authentisches Bild der Berufsfeuerwehr geschaffen: 50 Tage am Stück, 24 Stunden am Tag begleiteten Kamerateams die Bochumer Feuerwehrleute in ihrem Alltag. Bis zu 60 Spezialkameras sorgen für spektakuläre Aufnahmen. Die Zuschauer:innen durchleben die hochemotionalen und spannenden Rettungseinsätze unmittelbar.

Als besonderes Highlight präsentiert die sechste Staffel der erstklassigen WDR-Docutainment-Reihe erstmals hochinformative Einblicke in die Arbeitsabläufe in der Leitstelle der Bochumer Feuerwehr. Hier und bei den Einsätzen vor Ort werden die Feuerwehrleute in sechs neuen Folgen mit besonders dramatischen Situationen konfrontiert: einem Straßenrennen mit furchtbarem Ausgang, zwei vermissten Kindern in den Bochumer Katakomben, einem brennenden Dachstuhl durch Blitzeinschlag und einem Brand auf einem Werkstattgelände, der nur schwer unter Kontrolle zu bekommen ist. Gewohnt professionell, menschlich und miteinander versuchen die Einsatzkräfte zu helfen.

Feuer & Flamme - Staffel 6 ist ab 17. März auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google, iTunes als Download erhältlich.

Produktinformation:

VÖ: 17. März 2023

Technische Details:

Video-on-Demand

Genre: Documentary

Documentary Produktionsland: Deutschland

Deutschland Produktionsjahr: 2022

2022 Bildformat: 16:9 HD

16:9 HD Tonformat: Stereo Deutsch

Stereo Deutsch Laufzeit: 6 x ca 44:30 Minuten

6 x ca 44:30 Minuten FSK: freigegeben ab 0 Jahren

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

