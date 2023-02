WDR mediagroup GmbH

Mutter ab 31. März als Download erhältlich

Acht Stimmen, eine Schauspielerin: Acht Frauen zwischen 30 und 75 erzählen von ihrem Leben und dem Muttersein. Zu sehen ist einzig Anke Engelke ("Frau Müller muss weg", "Ladykracher"), die als fiktive Projektionsfigur für die acht Originalstimmen die unterschiedlichen Charaktere und Schicksale optisch zusammenführt und so ihren Alltag beschreibt. Anke Engelke gelingt es mit ihrem zurückgenommenen Spiel eindrucksvoll, die Zuschauer:innen in die unterschiedlichen Lebenswelten eintauchen zu lassen und so vielen Aspekten der Mutterschaft ein Stück näher zu kommen.

In diesem außergewöhnlichen Doku-Drama lässt Regisseurin Carolin Schmitz ("Portraits deutscher Alkoholiker", "Schönheit") die wie immer großartig agierende Anke Engelke die Berichte von Freude und Zweifel, Macht und Ohnmacht als Mutter, dem Alltag, den Wünschen, Träumen, Zweifeln und Wut-Gefühlen als lakonische Erzählung eines Frauenalltags präsentieren. So individuell die Geschichten der Frauen, so wiederkehrend die Aspekte der Überforderung, des Zweifelns, des Widerstreits von Sorge um sich selbst und Sorge für die Kinder - trotz materieller Sicherheit, psychischer und physischer Gesundheit, gesellschaftlicher Anerkennung und dergleichen. Eins ist allen Frauen gemeinsam: Die Erkenntnis, dass Mutterschaft eine ambivalente Erfahrung ist.

"Mutter" - ab 31. März auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google, iTunes als Download erhältlich

Produktinformation:

VÖ: 31. März 2023

Technische Details: Video-on-Demand

Genre: Drama

Produktionsland: Deutschland

Produktionsjahr: 2022

Bildformat: 16:9 HD

Tonformat: Stereo Deutsch

Laufzeit: 88 Min.

FSK: freigegeben ab 0 Jahren

