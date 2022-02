WDR mediagroup GmbH

Rentnercops - Staffel 5 ab 25. März als DVD und digital erhältlich

Köln (ots)

"Der Humor der Serie äußert sich vor allem in den Dialogen, und die sind gekonnt geschrieben!"

tittelbach.tv

Mit humorvollen Geschichten und grandiosen Darstellern haben sich die "Rentnercops" direkt ins Herz des TV-Publikums gespielt. Die stets prominent besetzte Kultserie begeistert seit der ersten Staffel von Jahr zu Jahr mehr Zuschauer:innen im Vorabend der ARD. In den acht Folgen der 5. Staffel der "Rentnercops" treten zwei neue Ermittler, Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz, gespielt von Bill Mockridge und Hartmut Volle, ihren Dienst an. Zu sehen sind die beiden sehr unterschiedlichen Kommissare ab 25. März auf DVD sowie digital als Download auf allen gängigen Plattformen.

Es herrscht wieder mal Personalmangel im Kommissariat 5 in Köln und Polizeipräsident Plocher (Michael Prelle) reaktiviert kurzerhand die beiden ehemaligen Ermittler, um einen kniffligen Fall im Mafiamilieu zu lösen. Mafiaexperte Bielefelder und der pensionierte Kommissar Schmitz haben sich aus ihrer aktiven Zeit so gar nicht in guter Erinnerung. Das sorgt für reichlich Trubel. Und natürlich treten beide in große Fußstapfen.

Die Staffeln 1-4 sind ebenfalls auf DVD und digital erhältlich und die Staffeln 1-3 außerdem im Streaming-Angebot von ARD Plus.

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company -als hauseigenes Label der WDR mediagroup- betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt dar-aus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

