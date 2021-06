WDR mediagroup GmbH

WDR mediagroup: Christian Schröder ist neuer Abteilungsleiter Vertrieb Werbezeitenvermarktung

Köln (ots)

Christian Schröder (46) übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Vertriebsteam der Werbezeitenvermarktung. In seiner neuen Funktion als Abteilungsleiter Vertrieb berichtet er direkt an den Prokuristen und Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb, Tobias Lammert.

Christian Schröder hat bereits über 20 Jahre Vertriebserfahrung. Bei der WDR mediagroup ist er bereits seit 2011 zuständig für den Verkauf von Hörfunk (1LIVE, WDR 2) und TV-Sponsoring im Ersten. Zuvor war er bereits rund 3 Jahre als Key Account Manager beim Tochterunternehmen, der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH, tätig.

"Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Christian Schröder unsere Vertriebsstrategie weiter zu entwickeln", so Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb. "Mit seiner langjährigen Verkaufsexpertise denkt er in kreativen Konzepten und starken Lösungen für unsere Kunden. So können wir als WDR mediagroup unsere Positionierung als WDR-Werbezeitenvermarkter weiter ausbauen und den vielfältigen Kundenanforderungen noch gerechter werden."

Über die WDR mediagroup:

Werbezeiten vermarkten. Marken erlebbar machen.

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD- Welt für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.

Original-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell