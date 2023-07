Opel Automobile GmbH

Opel Experimental: Opel verkündet Namen des nächsten visionären Konzeptfahrzeugs

Rüsselsheim (ots)

Weltpremiere: Opel Experimental auf der IAA Mobility 2023 in München

Klare Vision: Studie nimmt Einfluss auf zukünftige Serienfahrzeuge

Neues Logo: Konzeptfahrzeug trägt als Erstes den neuen Opel-"Blitz"

Opel kündigt sein neuestes Konzeptfahrzeug an und lässt die Spannung steigen: Die visionäre Studie wird auf den Namen Opel Experimental hören und ihre Premiere vor internationalem Publikum vom 5. bis 10. September auf der IAA Mobility in München feiern. Weitere Details zum Opel Experimental wird der Hersteller in den kommenden Wochen bekanntgeben.

"Wie der Name schon andeutet, wird der Opel Experimental nicht einfach ein künftiges Modell abbilden, sondern als klare Vision für unsere gesamte Marke stehen. Die Studie zeigt, wohin die Reise von uns als Marke in den kommenden Jahren geht. Sie wird Einfluss auf alle Serienfahrzeuge der nächsten Generation nehmen und steht symbolisch für das, was wir mit Opel erreichen wollen", sagt Opel CEO Florian Huettl.

Der Opel Experimental verleiht zugleich der Weiterentwicklung der hochgelobten klaren und mutigen Opel-Designphilosophie Ausdruck, die erstmals beim GT X Experimental zu sehen war. Mit dem neuen Konzeptfahrzeug schärft die Marke ihr Profil im Stellantis-Konzern weiter und füllt die Markensäulen "Detox", "Modern German" und "Greenovation" mit neuem Leben.

Darüber hinaus wird der jüngste Coup aus dem Rüsselsheimer Design Center der erste Opel sein, der stolz den vor kurzem enthüllten neuen Opel-"Blitz" trägt. Der geschärfte, selbstbewusste neue Blitz steht prominent im Zentrum des Opel-Kompasses, dem zentralen Designprinzip der Front-, Heck- und Innenraumgestaltung der Opel-Modelle.

Der Opel Experimental setzt damit die lange und erfolgreiche Tradition von Konzeptfahrzeugen "made in Rüsselsheim" fort, die 1965 begann, als Opel mit dem legendären Experimental GT als erste europäische Marke eine Designstudie präsentierte.

