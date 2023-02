WELT Nachrichtensender

"WELT TALK Spezial" heute ab 16.55 Uhr mit Boris Pistorius LIVE von der Münchner Sicherheitskonferenz

Themen: Ukraine-Krieg, NATO, allgemeine Dienstpflicht und Zustand der Bundeswehr



Am heutigen Freitag, 17. Februar 2023, stellt sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im "WELT TALK Spezial" ab 16.55 Uhr live den Fragen von TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard. Im Fokus des im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz 2023 stattfindenden Gesprächs stehen der Ukraine-Krieg, aktuelle Entwicklungen in der NATO, Erwägungen um eine allgemeine Dienstpflicht und der Zustand der Bundeswehr.

"WELT TALK Spezial" mit Verteidigungsminister Boris Pistorius am Freitag, 17. Februar 2023, ab 16.55 Uhr LIVE auf WELT Nachrichtensender, im Livestream auf WELT.de, in der Mediathek , auf YouTube und in der TV-App.

