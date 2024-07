Badische Zeitung

Fußball-Nationalmannschaft: Dieses Team sendet Signale

Kommentar von René Kübler

Freiburg (ots)

Die Enttäuschung ist groß nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM. In sportlicher Hinsicht darf sie das auch sein. Beim Blick aufs große Ganze könnte dieses Ende auch ein Anfang sein. Da ist die nächste deutsche Spielergeneration, die Lust auf mehr macht. Julian Nagelsmann hat zudem gezeigt, dass er als Bundestrainer über jenes Gespür verfügt, das so wichtig ist für das Zusammenwachsen einer funktionierenden Einheit. Als solche hat sich das deutsche Team während des Turniers präsentiert - nicht nur auf dem Platz, auch abseits davon. Diese Signale, gesendet an das ganze Land, sind in Zeiten drohender Spaltung in vielen Bereichen wertvoller denn je. https://www.mehr.bz/khs188o

