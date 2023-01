Badische Zeitung

Die positiven Wirtschaftsdaten zeigen: Deutschland trotz den vielen Schwierigkeiten

Kommentar von Björn Hartmann

Natürlich lässt sich in den Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu 2022 einiges Negative finden: schwacher Bau, schwaches Wachstum der Industrie, schwaches Abschneiden im internationalen Vergleich. Die Daten zeigen aber vor allem viel Positives, zum Beispiel, dass Deutschland allen Schwierigkeiten trotzt. 1,9 Prozent Wirtschaftswachstum hatte praktisch niemand der Konjunkturexperten - vom Internationalen Währungsfonds über die OECD und den Sachverständigenrat bis zu den Wirtschaftsforschungsinstituten - erwartet. (...) Die befürchtete Pleitewelle wegen Materialmangel, Lieferkettenproblemen, fehlenden Fachkräften, Corona-Spätfolgen und exorbitanten Energiepreisen blieb aus. Die Zahl der Erwerbstätigen ist auf Rekordhöhe. Deutschland spart Gas in einem Umfang, der nicht für möglich gehalten wurde. (...) Auch wenn vieles am Anfang steht: Es bewegt sich was in Deutschland. https://mehr.bz/gagi (BZ-Plus)

