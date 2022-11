Badische Zeitung

Verzicht auf One-Love-Binde: Erbärmliches Schauspiel

Kommentar von René Kübler

Freiburg (ots)

Schwach ist (...) auch die Reaktion der betroffenen Nationen. Sie sind eingeknickt. Er habe die volle Rückendeckung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und keine Angst vor möglichen Konsequenzen, hatte der deutsche Kapitän Manuel Neuer gerade noch betont. DFB-Präsident Bernd Neuendorf stützte den Kurs öffentlich. Zweifellos ist es schofel von der Fifa, Spieler in diese missliche Lage zu bringen. Andererseits stehen die vollmundigen Ankündigungen von Neuer und Co. im Raum. Sie hatten eine besondere Bedeutung bei diesem Turnier, bei dem von vorneherein klar war, dass sich nicht alles um Fußball drehen kann. Die iranischen Nationalspieler verzichteten übrigens vor der Partie gegen England auf das Mitsingen ihrer Hymne. Die Strafen, die ihnen deswegen in ihrer Heimat drohen, dürften ganz andere sein als jene der Fifa. http://www.mehr.bz/khs326j

