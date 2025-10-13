media control GmbH

KI verrät Bestseller von morgen - Premiere auf der Frankfurter Buchmesse

Media Control stellt Prognose-Tool vor, das Auflagen bis zu zwölf Monate vor Erscheinen vorhersagt

Baden-Baden (ots)

Welche Bücher haben das Zeug zum Bestseller? Diese Frage beantwortet künftig Künstliche Intelligenz. Auf der Frankfurter Buchmesse stellt Media Control ein Prognose-Tool vor, das den Erfolg neuer Titel vorhersagen kann - und das bis zu zwölf Monate im Voraus.

Für Verlage bedeutet das: Sie können Auflagen, Papiermengen und Marketingaktionen wesentlich präziser planen und ihre Produktions- und Vertriebsprozesse effizienter steuern. Gleichzeitig steigt die Chance, dass spannende Neuerscheinungen rechtzeitig und in ausreichender Stückzahl in den Regalen stehen.

"Wir geben Verlagen ein Werkzeug in die Hand, das Planungssicherheit schafft und Risiken reduziert. Das bedeutet mehr Transparenz und frühzeitig Einflussmöglichkeiten auf den eigenen Markterfolg ", sagt Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.

Das KI-System gilt als eine der spannendsten Innovationen der diesjährigen Buchmesse. Es könnte dafür sorgen, dass Leserinnen und Leser in Zukunft noch häufiger genau die Bücher finden, die sie suchen - und dass auch neue Autorinnen und Autoren bessere Chancen auf Erfolg haben.

Media Control wurde 1977 von Medienunternehmer Karlheinz Kögel gegründet und erstellt seit Jahrzehnten die offiziellen Bestsellerlisten unter anderem für "Spiegel", "stern" und das "Börsenblatt".

