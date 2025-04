Karlheinz Kögel als Ehrenbürger der Stadt Baden-Baden ausgezeichnet / Verdienstvoller Unternehmer und Kulturförderer erhält höchste Auszeichnung der Kurstadt

media control GmbH

Baden-Baden

In feierlichem Rahmen wurde gestern der Medien- und Touristikunternehmer Karlheinz Kögel zum Ehrenbürger der Stadt Baden-Baden ernannt. Die Stadt würdigt damit sein jahrzehntelanges, außergewöhnliches Engagement für die Kunst-, Kultur- und Festspielstadt sowie seine Verdienste um den Standort Baden-Baden. Neben Kögel erhielt auch der Unternehmer Wolfgang Grenke den Ehrenbürgerbrief.

Die Verleihung wurde von Oberbürgermeister Dietmar Späth vorgenommen und fand im Beisein zahlreicher geladener Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft statt. Darunter auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, der Kögel in seiner Laudatio nicht nur als Förder der Stadt, sondern auch als visionären Unternehmer würdigte: "Karlheinz Kögel hat die nationale und internationale Medienwelt, unser Land und die Stadt Baden-Baden über Jahrzehnte hinweg in einzigartiger Weise geprägt - als visionärer Unternehmer, als nachhaltiger Förderer von Kunst und Kultur und vor allem als Mensch mit großem sozialen Engagement. Mit seinem unternehmerischen Weitblick hat er wegweisend Firmen gegründet. Mit dem Deutschen Medienpreis hat er internationale Persönlichkeiten nach Baden-Baden gebracht - mir selber ist die Begegnung mit dem 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama, hier in Baden-Baden unvergessen. Für sein großes Engagement und sein außerordentliches Wirken danke ich ihm von Herzen und freue mich sehr, dass wir ihm heute die Ehrenbürgerschaft der Stadt Baden-Baden verleihen dürfen."

Karlheinz Kögel reiht sich mit der heutigen Auszeichnung in eine traditionsreiche Liste bedeutender Persönlichkeiten ein - darunter Otto von Bismarck, Ferdinand Graf von Zeppelin und Konrad Adenauer. Insgesamt wurde die Ehrenbürgerwürde seit 1811 an 33 Persönlichkeiten verliehen.

Karlheinz Kögel, Jahrgang 1946, ist ein Visionär der deutschen Medien- und Reisewirtschaft. In Baden-Baden gründete er 1976 das Marktforschungsinstitut Media Control, das heute als Marktführer in der Erhebung und Auswertung von Buchverkaufszahlen gilt. Jedes in Deutschland verkaufte Buch wird erfasst, um daraus u.a. die Spiegel-Bestsellerlisten zu erstellen.

1979 erweiterte Kögel seine unternehmerische Tätigkeit um das Tourismusgeschäft. Mit dem Veranstalter Medico Flugreisen legte er den Grundstein für ein Reiseimperium. 1987 revolutionierte er den Markt mit der Erfindung der Last-Minute-Reise und gründete L´tur. Nach dem erst kürzlich erfolgten Verkauf von Eurowings Holidays an die Lufthansa-Gruppe, plant der umtriebige Unternehmer seinen nächsten Coup. Unter der Marke Condor Holidays produziert er seit wenigen Tagen mit einer hochmodernen KI-unterstützten Technologie Flugpauschalreisen für den bekannten Ferienflieger.

Besondere Strahlkraft entfaltete auch der von ihm initiierte Deutsche Medienpreis, der von 1992 bis 2016 in Baden-Baden verliehen wurde. Die Liste der Preisträger liest sich wie ein internationales Who's who: Barack Obama, Bill Clinton, der Dalai Lama, Jogi Löw und viele weitere Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft , Sport und Kultur wurden mit dem Preis ausgezeichnet - und rückten die Stadt damit weltweit ins Rampenlicht.

Auch während der Corona-Pandemie setzte Kögel ein starkes Zeichen: Die Zentrale von HLX in Baden-Baden wurde kurzerhand in ein Impfzentrum umgewandelt - ein weiteres Beispiel für seinen pragmatischen Einsatz im Dienst der Gesellschaft. "Ich habe der Stadt und ihren Menschen viel zu verdanken - und deshalb hat es mich schon vor Jahrzehnten bewegt und motiviert davon etwas zurückzugeben", sagte Kögel während der Verleihung. "Das war einer der Gründe, die mich vor mehr als 30 Jahren bewogen haben, den Deutschen Medienpreis zu stiften und zusammen mit meiner Frau Dagmar United Charity zu gründen. Inzwischen konnten wir 17 Millionen Euro für Kinder in Not einsammeln."

Mit der Ernennung Karlheinz Kögels zum Ehrenbürger würdigt die Stadt eine Persönlichkeit, die Baden-Baden nicht nur als Unternehmer geprägt, sondern auch als leidenschaftlicher Förderer kultureller und sozialer Projekte nachhaltig unterstützt hat.

