ING Deutschland

ING Deutschland erweitert mit der Kfz-Versicherung der Allianz Direct ihr Versicherungsangebot

Frankfurt am Main (ots)

Die Kundinnen und Kunden der ING Deutschland können ab sofort die Kfz-Versicherung der Allianz Direct über das Online-Banking und die ING App abschließen. Die Kfz-Versicherung bietet Haftpflicht mit Teilkasko oder Vollkaskoschutz sowie individuell wählbarer Selbstbeteiligung. Schäden können online oder telefonisch bei Allianz Direct gemeldet werden.

Besondere Zusatzleistungen können einfach online zusammengestellt werden. Dazu zählen die Mobilitätsgarantie bei Unfall, Panne oder Krankheit und der Fahrerinnen- und Fahrerschutz bei Unfällen mit erheblichen Verletzungen. Ebenfalls gibt es einen Rabattschutz zum Erhalt der Schadenfreiheitsklasse sowie die freie Werkstattwahl.

"Ein Großteil der Kfz-Versicherungen wird in Deutschland über digitale Kanäle abgeschlossen. Das passt gut zu unserem Geschäftsmodell. Mit der Allianz Direct als Online-Versicherer haben wir dafür den idealen Partner an unserer Seite", erläutert Jeno Pinter, Tribe Lead Get Protected, ING Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.ing.de/versicherungen/auto

Original-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell