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"nd.DerTag": Es geht nicht um mehr Sicherheit - Kommentar zur Todesstrafe für Palästinenser in Israel

Berlin (ots)

Es ist ein Gesetzesvorhaben, dessen ungeheure Wucht sich erst dann richtig entfaltet, wenn man sich das gesamte Bild anschaut: Israels ultrarechte Regierungskoalition will die Todesstrafe für Palästinenser einführen, die Attentate auf Israelis verübt haben. Man könnte jetzt auf die Justiz schauen und sagen: Kein Staatsanwalt wird jemals diese Strafe fordern, kein Richter sie verhängen, kein Präsident das Urteil unterschreiben. Doch angetrieben vom rechtsextremen Minister für innere Sicherheit Itamar Ben Gwir, der als Anwalt vor allem jüdische Extremisten verteidigte, die Gewalttaten gegen Araber verübt hatten, wurden im Entwurf die Möglichkeiten für die Justiz, die Todesstrafe danach nicht anzuwenden, so stark eingeschränkt, wie es nur geht.

Gleichzeitig arbeitet die Regierung weiter am Umbau der Justiz, die sie für viel zu links hält. Die Mechanismen, die 1993 dazu führten, dass das Todesurteil gegen John Demjanjuk aufgehoben wurde, drohen zu erodieren. Demjanjuk war vorgeworfen worden, am Holocaust beteiligt gewesen zu sein.

Die Todesstrafe ist falsch. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass es Israel sicherer machen würde, wenn palästinensische Attentäter künftig hingerichtet würden. Im Gegenteil: Israels Geheimdienste und die Militärführung warnen vor Ausschreitungen, wenn die ersten Urteile fallen oder sogar vollstreckt werden.

Es drängt sich ohnehin der Eindruck auf, dass es gar nicht um Sicherheit geht, sondern darum, eine politische Agenda voranzutreiben, in deren Mittelpunkt die Vertreibung der Palästinenser steht. Denn wenn es die Regierung mit der Sicherheit wirklich ernst nähme, dann würde sie auch dafür sorgen, dass die Übergriffe von rechten Siedlern auf Palästinenser aufhören und geahndet werden.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

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