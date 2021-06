nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Ex-PDS-Politiker Rainer Börner gestorben

Berlin (ots)

Der frühere PDS-Politiker Rainer Börner ist tot. Er starb am Montag in Berlin an Herzversagen, wie die Tageszeitung "nd.DerTag" aus der Linkspartei erfuhr. Börner, der in wenigen Tagen 65 Jahre alt geworden wäre, verhandelte in der Wendezeit Ende 1989, Anfang 1990 für die SED-PDS, dann PDS am Zentralen Runden Tisch. Er gehörte auch der PDS-Fraktion in der letzten, im März 1989 gewählten Volkskammer an. Dort war er im September 1990 der erste Abgeordnete, der freiwillig seine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit offenlegte. Als Kulturfunktionär in der Berliner FDJ-Bezirksleitung war er in den 80er Jahren an der Organisation großer Konzerte von Bands und Künstlern wie Depeche Mode, Bob Dylan und Rio Reiser in der DDR beteiligt. Er arbeitete bei den Festivals des politischen Liedes mit und kümmerte sich um Auftrittsmöglichkeiten für junge, unangepasste Rockbands und Liedermacher in Jugendklubs. Wegen dieser Arbeit wurde er vom MfS kontaktiert und gab Auskünfte über Stimmungen und Diskussionen in der Künstlerszene. Bis Ende 1991 war Börner Mitglied des PDS-Vorstands, ein Jahr später verließ er die Partei. Später arbeitete er im Rio-Reiser-Archiv und war als Jugendsozialarbeiter tätig.

