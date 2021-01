nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DieWoche": Historiker Wolfgang Wippermann gestorben

BerlinBerlin (ots)

Der Historiker Wolfgang Wippermann ist tot. Wie die Zeitung "nd.DieWoche" aus dem Fritz-Meineck-Institut der Freien Universität Berlin erfuhr, starb er bereits am 3. Januar nach schwerer Erkrankung im Alter von 75 Jahren. Wippermann, der an dem Institut Professor für Neuere Geschichte war, gehörte zu den renommierten Faschismus-und Antisemitismusforschern. Er wandte sich strikt gegen die Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus sowie die damit verbundene Totalitarismus-Theorie. Ebenso kritisierte er die Instrumentalisierung von Dokumenten aus der Stasiunterlagen-Behörde in der politischen Auseinandersetzung. Zu seinen Veröffentlichungen gehört das 2009 im Rotbuch-Verlag erschienene Buch "Dämonisierung durch Vergleich. DDR und Drittes Reich".

