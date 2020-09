nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.Der Tag": Varoufakis kritisiert Verfahren gegen Assange

Berlin (ots)

Der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis hat den Prozess gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange in London scharf kritisiert. Das berichtet die in Berlin erscheinende Zeitung "nd.Der Tag" (Dienstagsausgabe). "Wenn Julian Assange an die USA ausgeliefert wird, werden es sich Journalist*innen weltweit zwei Mal überlegen, bevor sie eine Geschichte über Menschenrechtsverletzungen veröffentlichen, die das US-Sicherheits-Establishment bloßstellt", kritisierte Varoufakis, der auch Mitbegründer der Bewegung DiEM25 ist,gegenüber "nd.Der Tag".

