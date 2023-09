Malteser in Deutschland

100.000 Mahlzeiten für bedürftige Menschen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die Malteser können dank einer Spende von GB Foods Deutschland Menschen in Not mit einer warmen Mahlzeit unterstützen. Insgesamt spendet das Unternehmen, das vor allem für die Marke "Erasco" bekannt ist, mehr als 50.000 Dosen Suppen und Eintöpfe. Damit können die Malteser mehr als 100.000 Mahlzeiten an bedürftige Menschen austeilen.

"Wir sind sehr dankbar, dass wir durch diese überaus großzügige Spende von GB Foods Menschen, die sich keine warme Mahlzeit leisten können, unterstützen können", sagt Douglas Graf von Saurma-Jeltsch, Vorstandsmitglied der Malteser in Deutschland. GB Foods ist Marktführer bei Suppen und Eintöpfen in Deutschland und vor allem für die Marke "Erasco" bekannt. Das Spendenvolumen des Suppenherstellers umfasst ca. 85 Paletten, über die die Malteser in verschiedenen Bereichen ihrer Angebote für Bedürftige frei verfügen können. So können die insgesamt 50.000 Dosen zum Beispiel bei den Tafeln ausgegeben werden, die die Malteser betreiben. Außerdem können sie über Lebensmittelpakete, beim 'Wohlfühlmorgen' für arme Menschen, bei den "Momenten der Nähe", die im Herbst stattfinden, oder zu anderen Aktionen der Malteser verteilt werden. Zudem werden die Suppen auch als warme Mahlzeit bei den Wärmebussen, in Suppenküchen oder anderen gemeinschaftlichen Essen ausgegeben. Dank der Spende können 100.000 Mahlzeiten an bedürftige Menschen verteilt werden.

Die Zusammenarbeit mit GB Foods ist auf lange Sicht angelegt und soll im kommenden Jahr intensiviert werden. "Wir übernehmen Verantwortung für die Welt, in der wir leben. Daher unterstützen wir Mitarbeiter, die sich für Menschen in Not engagieren möchten. Dabei möchten wir Brücken bauen zwischen unserer Arbeitswelt und der sozialen Welt, indem wir helfen. Dafür stehen wir mit unseren Werten Authentizität, Nähe, Freude, Leidenschaft und Verantwortung", erklärt die Personaldirektorin Anke Wolf-Sommersell.

Auch die Menschen in Deutschland können die Aktion unterstützen, indem sie mindestens ein Erasco Produkt kaufen und den Kassenbon dann auf der Aktionswebsite unter www.erasco.de hochladen. Für jeden hochgeladenen Kassenbon spendet GB Foods Deutschland eine weitere Mahlzeit für Menschen in Not. Die Aktion beginnt am 15. September. Bundesweit nehmen zwischen 5.000 und 8.000 Supermärkte (Edeka, Rewe & Co.) teil.

Neben den Spendenaktionen ist es GB Foods Deutschland eine Herzensangelegenheit, die Unternehmenswerte, für die sie stehen, auch zu leben. Daher hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, sich in Kooperation mit den Maltesern in sozialen Projekten zu engagieren. Das Unternehmen sponsert das im Rahmen eines "Social Day"-Programms.

Achtung Redaktion:

Fotos zum Download finden Sie hier: https://malteser.eyebase.com/view/pin8znhVkjz

Christlich und engagiert: Die Malteser setzen sich für Bedürftige ein - 95.000 Engagierte in Ehren- und Hauptamt - an 700 Orten - 1 Mio. Förderer und Mitglieder.

Original-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuell