NRZ: Grüner NRW-Verkehrsminister Krischer begrüßt Ernennung Schnieders zum neuen Bundesverkehrsminister

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) und VRR-Chef Oliver Wittke begrüßen die Ernennung Patrick Schnieders (CDU) zum neuen Bundesverkehrsminister. Einen seiner ersten öffentliche Auftritte wird Schnieder beim NRW-Mobilitätsforum am Donnerstag, 8. Mai, in Gelsenkirchen haben. Sowohl Wittke als auch Krischer sehen es als eine von Schnieders Hauptaufgaben als Minister, "dass das Geld aus dem Sondervermögen jetzt auch tatsächlich in der Infrastruktur ankommt". Das, so betonte der Landesverkehrsminister im Gespräch mit der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ), sei "die wesentliche Herausforderung." Schnieder wisse um die Probleme der Infrastruktur in Westdeutschland und insbesondere in den Ballungsräumen. "Ich habe nicht den Eindruck, dass das Amt des Bundesverkehrsministers jetzt, wie bei der CSU früher, dazu dient, Geld ins eigene Bundesland zu schaffen", betont Krischer. Der VRR-Chef unterstreicht: "Wir brauchen im Verkehrssektor, insbesondere bei der Schiene, eine massive Stärkung der Investitionsmittel sowohl was Instandhaltung als auch was mögliche Streckenreaktivierungen betrifft. Da ist das Geld gut angelegt."

