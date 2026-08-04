Neue Osnabrücker Zeitung

Sebastian Fitzek verrät, welchen Fehler er beim Schreiben oft macht

Thriller-Autor spricht über Wunsch zu seinem 20-jährigen Autorenjubiläum

Osnabrück (ots)

Osnabrück. Nach 20 Jahren als professioneller Schriftsteller kennt Sebastian Fitzek (54) seine Ticks und Manierismen. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte er: "Ich schreibe viel zu viele Sätze mit einem Komma und 'dass'." Fitzek gestand auch, dass ihm ein Rechtschreibfehler schon häufiger unterlaufen sei. "Der ist sogar auch schon gedruckt worden: 'Schweinwerfer'", sagte Fitzek.

Kurz vor einer Live-Lesung zu seinem 20-jährigen Autorenjubiläum hat Fitzek noz verraten, was er als erfolgreicher Schriftsteller noch erreichen will: Er würde gerne einmal mit einem Buch "auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times" stehen.

Am 7. und 8. August feiert Fitzek mit zwei Live-Lesungen sein 20-jähriges Jubiläum als professioneller Schriftsteller.

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