Neue Osnabrücker Zeitung

Beziehungsexpertin Paula Lambert warnt vor hoher Suizidrate bei Männern durch patriarchale Strukturen

Osnabrück (ots)

Die Beziehungs- und Sexualtherapeutin Paula Lambert sieht einen Zusammenhang zwischen patriarchalen Strukturen und hohen Suizidraten bei Männern. Das sagte sie im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Diese Aussage decke sich mit Ergebnissen einer Schweizer Studie, wonach Männer mit einem traditionellen Rollenbild deutlich gefährdeter für einen Suizid sind. "Das muss nur endlich bei ihnen ankommen", so Lambert in der NOZ.

Sie erklärte, dass Männer sich in gleichberechtigten Gesellschaften besser entwickeln und glücklicher leben könnten.Zugleich äußerte sich Lambert besorgt über die Rückkehr traditioneller Rollenbilder. "Frauen sollen einer bestimmten optischen Vorstellung entsprechen, während Männer in patriarchalen Strukturen herumhängen und sich kein Stück weiterentwickeln", sagte sie. Diese Rückentwicklung sieht Lambert auch durch die sozialen Netzwerke befeuert, etwa durch "Formate wie Onlyfans". Das sei "sehr traurig", so die Autorin. Sie betonte, dass das Patriarchat auch Männer unglücklich mache.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

