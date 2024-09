Neue Osnabrücker Zeitung

Schüsse auf Lamin Touray - Verfahren gegen Polizisten sollen eingestellt werden

Gambier starb bei Polizeieinsatz in Nienburg im März durch Schüsse aus einer Dienstwaffe

Osnabrück (ots)

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Nienburg sollen die Verfahren gegen die 14 am Einsatz beteiligten Polizisten nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) eingestellt werden. Hintergrund der Verfahren war ein Einsatz am 30. März dieses Jahres, bei dem der Gambier Lamin Touray durch Schüsse aus einer Dienstwaffe starb. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelte daraufhin gegen die Beamten.

Bei dem Einsatz am Ostersamstag hatten Polizisten den 46-jährigen Mann erschossen. Acht Kugeln trafen ihn, nachdem er nach Polizeiangaben Beamte mit einem Messer bedroht hatte. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz durch Kugeln schwer verletzt. Touray verletzte einen Diensthund mit einem Messer. Der Einsatz machte bundesweit Schlagzeilen, auch weil ein Video des Geschehens sich in den sozialen Netzwerken verbreitete.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell