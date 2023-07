Neue Osnabrücker Zeitung

Die Schauspielerei machte "Fack ju Göhte"-Star Lena Klenke in der Schulzeit zur Außenseiterin

Osnabrück (ots)

27-Jährige behielt ihren Erfolg aus Angst vor Neid für sich - Privat bezeichnet sich Klenke als introvertiert

Osnabrück. Schauspielerin Lena Klenke behielt ihren Erfolg als Schauspielerin während ihrer Schulzeit lieber für sich. "Ich habe schnell gemerkt, dass Menschen neidisch wurden und mir den Erfolg nicht immer gegönnt haben", sagte sie im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Deshalb habe ich das lieber für mich behalten, anstatt mich unbeliebt zu machen."

Ihren Mitschülern habe sie gesagt, sie sei krank, wenn sie wegen eines Drehs nicht in der Schule war. "Manchmal war das nicht so leicht, weil ich mich dadurch distanziert habe und zu einer Art Außenseiterin geworden bin", sagte Klenke der NOZ.

Die 27-Jährige bezeichnet sich privat eher als introvertiert: "Ich finde in einer Gruppe lieber zuerst meinen Platz und bewahre anfangs eine gewisse Distanz." Anders sei das, wenn sie eine Rolle spielt. Dann sei die Rolle ihr Schutzschild.

Ab dem 21. Juni ist Klenke in der Serie "Die nettesten Menschen der Welt" in der ARD Mediathek zu sehen. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rollen in "Fack ju Göhte" und "How to Sell Drugs Online (Fast)".

