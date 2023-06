Neue Osnabrücker Zeitung

Top-Influencerin Lena Mantler: Ich wurde einfach auf der Straße verprügelt

Osnabrück (ots)

Top-Influencerin Lena Mantler: Ich wurde einfach auf der Straße verprügelt

Social-Media-Stars: Konsequenzen nach Gewalt - Lisa Mantler: 20 Minuten Bildschirmzeit am Tag

Osnabrück. Die Social-Media-Stars Lena und Lisa Mantler (21) erfahren nicht nur im Netz Hass, sondern haben auch schon offene Gewalt erlebt: "Ich wurde einfach auf der Straße verprügelt", sagte Lena Mantler der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Ihre Zwillingsschwester Lisa ergänzte: "Wir wussten immer, dass unsere Präsenz so was provozieren kann. Es hacken ja auch Leute auf Social Media auf einem rum. Dass Lena das passiert ist, war trotzdem ein Schock - für uns beide."

Lisa und Lena sind Deutschlands erfolgreichste Influencerinnen; auf Instagram folgen ihnen über 19 Millionen Fans, auf TikTok sind es 13,5 Millionen.

Zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen habe der Angriff nicht geführt, teilten die Zwillinge mit. "Wir sind 21 Jahre alt. Ich will nicht für den Rest meines Lebens mit Security rumlaufen", sagte Lena Mantler. Ängstlicher als zuvor seien sie allerdings schon, ergänzte Lisa Mantler: "Vorher gab es mal eine Situation, in der eine Männergruppe sich über uns lustig gemacht hat. Damals bin ich noch auf die zugegangen und habe gefragt: Was war das? Sagt mir das noch mal ins Gesicht! Das traue ich mich heute nicht mehr, weil ich Schiss habe, dass die auf mich losgehen."

Erschrocken habe die Zwillinge nicht nur der Übergriff selbst, sondern auch die Reaktion im beruflichen Umfeld. Unmittelbar nach der Attacke habe sie sich verloren gefühlt, sagte Lena, aber bei der Arbeit habe das niemand ernst genommen: "Ich hatte ein blaues Auge und ein geschwollenes Gesicht - und es ging nur darum, wie man das überschminkt", so die Influencerin.

"Ich habe damals noch drei Tage durchgearbeitet - mit einer Gehirnerschütterung und einem geprellten Jochbein. Wann wird man ernst genommen? Erst, wenn man im Krankenhaus liegt?" Nach der Erfahrung habe sie "bei relativ vielen Leuten einen Schnitt gemacht", so Lena Mantler. "Auf eine Weise bin ich sogar froh, dass es passiert ist. Das war ein Weckruf. In diesem Business schafft man es nur mit Werten."

Obwohl Lisa und Lena Mantler ihren Ruhm dem Internet verdanken, raten sie zu digitalen Pausen: "Viele hocken nur noch vor Social Media. Und denen wollten wir sagen: Hey, legt euer Handy weg. Habt Freunde, am besten ganz verschiedene. Bleibt dran, steht wieder auf, wenn ihr hinfallt. Geht raus und lebt draußen", sagte Lisa Mantler auf die Frage nach einem Rat an ihre 13-jährigen Fans.

Dem eigenen Social-Media-Konsum setzt Lisa Mantler inzwischen ein Limit: "Ich habe kein TikTok mehr. Und als Bildschirmzeit setze ich mir 20 Minuten am Tag", sagte die 21-Jährige. "Nur weil ich selbst auf Social Media zu sehen bin, heißt das nicht, dass ich den ganzen Tag davorhängen muss."

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell