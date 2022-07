Patientenschützer werfen Habeck wegen Infragestellung von Verbraucher-Vorrang beim Gas Verunsicherung von Pflegebedürftigen und Kranken vor

Osnabrück (ots) - Afrikanische Schweinepest: Mehr als 4000 Nachweise bei toten Wildschweinen Tierseuchen-Experten des Bundes setzen auf Impfung in freier Wildbahn Osnabrück. Seit dem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest im September 2020 sind Tausende weitere Kadaver von Wildschweinen in Deutschland entdeckt worden, die an dem Erreger verendet sind. Das ...

mehr