"Wirtschaftsweise" hält Rückkehr zur Schuldenbremse 2023 für unwahrscheinlich

Osnabrück (ots) - Roberto Blanco hält Rassismusdebatte für überzogen Schlagerstar: Wenn jemand über mich sagt, er ist ein wunderbarer Neger - soll ich beleidigt sein? - "Warum darf man heute nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen?" - Am 85. Geburtstag auf der Bühne Osnabrück. Schlagerlegende Roberto Blanco (84) möchte sich nicht an der Rassismusdebatte in Deutschland beteiligen: "Heute wird viel darüber gestritten, ...

mehr