Debatte um Impfpflicht: Sozialverband VdK drängt auf mehr Fakten

Osnabrück (ots)

Präsidentin Bentele: Wir müssen wissen, wie viele Pflegekräfte noch ungeimpft sind - Zentrale Datenerfassung verlangt

Osnabrück. In der Debatte über die Einführung einer Impfpflicht für bestimmte Gruppen drängt der Sozialverband VdK Deutschland auf mehr Fakten. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Es wäre wichtig zu wissen, wie viele Pflegekräfte in Deutschland noch ungeimpft sind. Um die Pandemie wirksam zu bekämpfen, braucht es eine Grundlage für die weitreichende Entscheidung zu einer Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe."

Es reiche daher nicht, so Bentele weiter, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet werden sollten, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abzufragen. Es müsse auch eine Verpflichtung geben, diese Zahlen an zentraler Stelle zu sammeln, zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut (RKI). Bentele fügte hinzu: "Täglich testen kann nur der erste Schritt sein, eine hohe Impfquote in den genannten Berufen muss das Ziel sein."

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz befürwortet eine Debatte über eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Beschäftigte in Pflegeheimen. "Ich finde es richtig, dass wir jetzt eine Diskussion darüber begonnen haben, ob man das machen soll", sagte der geschäftsführende Vizekanzler bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung". Allein darüber zu sprechen sei schon eine deutliche Aussage - SPD, Grüne und FDP hätten diese Debatte bewusst geöffnet. Auch die Grünen haben angekündigt, die möglichen künftigen Regierungspartner wollten über eine Impfpflicht etwa für Beschäftigte in Pflegeheimen sprechen.

