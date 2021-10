Neue Osnabrücker Zeitung

Günther: Geht Union in die Opposition, "dann kommt alles auf den Prüfstand"

Osnabrück (ots)

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident bekräftigt aber Laschets Rolle bei Sondierungen

Osnabrück.Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat klar bekräftigt, dass die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet in mögliche Sondierungsgespräche gehen wird. Das gebiete der Respekt gegenüber den Wählern, sagte der 48-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sei die Frage der Regierungskoalition entschieden und die Union müsse in die Opposition, dann sei die Situation eine andere. "Dann - und da sind sich alle einig - kommt alles auf den Prüfstand", erklärte Günther. Aber diese Reihenfolge müsse eingehalten werden.

Zudem sieht Günther, der seit 2017 in Schleswig-Holstein im Bündnis mit Grünen und FDP regiert, noch Chancen für eine Jamaika-Koalition im Bund. Allerdings sei die CDU nicht in der Favoritenrolle. "Aber trotzdem gibt es wichtige Schnittmengen", betonte Günther: "Ich bin davon überzeugt, dass die CDU in einer Jamaika-Koalition eine wichtige Klammer sein kann, wenn es darum geht, Klimaziele zu erreichen und zugleich die Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze zu erhalten und so die Gesellschaft mitzunehmen."

