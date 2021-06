Neue Osnabrücker Zeitung

Kassenärztechef fordert höheres Impftempo gegen Delta-Variante

Kassenärztechef fordert höheres Impftempo gegen Delta-Variante

Gassen: "Es müssen noch mehr Impfstoffe her" - Warnung vor Leichtsinn wegen niedriger Inzidenzen

Osnabrück. Zur Abwehr der Delta-Variante des Coronavirus fordern Deutschlands Kassenärzte ein noch höheres Impftempo: "Wir stehen in einem Wettlauf mit der Zeit. Je mehr Menschen in den nächsten Tagen und Wochen beide Impfungen erhalten werden, umso geringer wird der Einfluss der Delta-Variante sein", sagte Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Um schneller zu werden, "müssen noch mehr Impfstoffe her", sagte Gassen. "Es ruckelt noch zu sehr in der Mengenauslieferung. Das geht zulasten der Planbarkeit."

Die Bevölkerung warnte Gassen vor Leichtsinn angesichts der gerade niedrigen Inzidenzwerte: "Die derzeit hohe Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger darf nicht nachlassen. Wir dürfen nicht sorglos und damit leichtsinnig werden. Sonst drohen wir das bereits Erreichte wieder zu verspielen."

Bund und Länder rief der Kassenärztechef auf, schnell Klarheit darüber zu schaffen, wie es mit den Impfzentren weitergehe. "Sowohl das Impfgeschehen als auch die Impfstoffmengen gehören schwerpunktmäßig in die Praxen", plädierte er für eine bevorzugte Versorgung der niedergelassenen Ärzte.

