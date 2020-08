Neue Osnabrücker Zeitung

Osnabrück (ots)

Klöckner wirbt bei Bischöfen für stärkere Unterstützung der Bauern

Brief an katholische Geistliche in Niedersachsen - "Landwirte wollen Schöpfung bewahren"

Osnabrück. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat die katholische Kirche und ihr angeschlossene Institutionen aufgefordert, die Landwirtschaft in Deutschland stärker zu unterstützen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf ein Schreiben der Ministerin an die niedersächsischen Bischöfe Franz-Josef Bode (Osnabrück), Heiner Wilmer (Hildesheim) und Wilfried Theising (Vechta). Darin schreibt Klöckner, sie wünsche sich "aus den zahlreichen kirchlichen Organisationen oft mehr konstruktive Unterstützung".

Sie reagierte damit auf einen offenen Brief, den die katholischen Bischöfe zuvor veröffentlicht und in dem sie um Verständnis für die Nöte der Bauern geworben hatten. Das sei "gut und richtig", so Klöckner. Aber: "Nicht selten bekommen Landwirtsfamilien, deren Ansinnen es ebenfalls ist, die Schöpfung zu bewahren, von kirchlichen Gruppierungen schnell gemachte Forderungen ,vorm Hoftor abgeladen'".

Die Corona-Krise habe das Bewusstsein für die Bedeutung der Landwirtschaft gesteigert, das müsse genutzt werden. "Wir müssen weg von pauschalen Anschuldigungen an den Berufsstand, die geprägt sind von Erwartungen an eine romantisierte Landwirtschaft [...]", so die Ministerin. Einseitige Forderungen nach strengeren Regeln allein für Landwirte in Deutschland liefen ins Leere. "Bei solchen Unterschriftenaktionen mit verkürzten, aber wohlklingenden Forderungen sind häufig auch kirchliche Gruppen mit aktiv", kritisierte die Ministerin.

Zudem warb sie bei den Bischöfen für neue Züchtungsmethoden in der Landwirtschaft wie etwa Crispr/Cas, durch die gezielte Eingriffe ins Erbgut möglich sind. "Ich bin überzeugt: Angesichts der globalen Herausforderungen können wir es uns nicht leisten, die neuen Technologien links liegen zu lassen." Genschere und Co sollten "zu klugen Bedingungen" genutzt werden. Die Kirchen in Deutschland lehnen neue Methoden wie etwa die sogenannte Genschere bislang ab.

