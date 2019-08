Neue Osnabrücker Zeitung

NOZ: 70.000 Haustiere in den Sommerferien in Tierheimen abgegeben

Osnabrück (ots)

70.000 Haustiere in den Sommerferien in Tierheimen abgegeben

Tierschutzbund fordert Einschränkungen bei Exoten-Haltung - Kranke Tiere werden zum Problem

Osnabrück. In deutschen Tierheimen sind rund um die Sommerferien wieder Zehntausende Haustiere abgegeben worden. Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder schätzte die Gesamtzahl im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf bis zu 70.000 Tiere. "Die Tierheime sind so schon über das gesamte Jahr an ihrer Kapazitätsgrenze. Jedes weitere Tier ist da natürlich eines zu viel", sagte Schröder. Besonders der Gesundheitszustand der Tiere mache den Heimen zu schaffen: "Besitzer geben ihre Tiere mittlerweile ab, weil sie sich die Behandlung von Hund oder Katze nicht mehr leisten können."

Hinzu kämen sogenannte Exoten wie Schlangen, Warane oder Vogelspinnen, auf die Tierheime nicht vorbereitet seien. "Die Tiere haben besondere Anforderungen an die Haltung. Und sind zum Teil gefährlich für die Mitarbeiter", sagte Schröder. Er forderte von Bund und Ländern eine sogenannte Positiv-Liste aufzusetzen. "Dann hätten wir einen Katalog von Tieren, die in Deutschland gehalten werden dürfen. Derzeit kann jeder quasi alles halten."

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell