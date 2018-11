NOZ: Mazyek fordert islamischen Zukunftskongress nach jüdischem Vorbild

Osnabrück (ots) - Mazyek fordert islamischen Zukunftskongress nach jüdischem Vorbild

Zentralrat vor Islamkonferenz am Mittwoch selbstkritisch

Osnabrück. Vor der Islamkonferenz am Mittwoch fordert der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime mehr islamisches Engagement. "Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass die Muslime in Deutschland selbst aktiv werden. Nach dem Vorbild des jüdischen Zukunftskongresses könnte man einen islamischen Zukunftskongress organisieren", sagte Aiman Mazyek im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Schließlich ist so etwas eigentlich keine staatliche Aufgabe. Da müssen wir auch selbstkritisch zugeben."

