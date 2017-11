NOZ: Pro Bahn: Verteuerung von Stuttgart 21 hat bundesweit negative Folgen für die Bahnkunden

Osnabrück (ots) - Pro Bahn: Verteuerung von Stuttgart 21 hat bundesweit negative Folgen für die Bahnkunden

Fahrgastverband-Sprecher: Das Geld fehlt an anderer Stelle für den Ausbau regionaler Strecken

Osnabrück. Nach Ansicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn wird die Verteuerung des Bahnprojekts "Stuttgart 21" bundesweit für die Fahrgäste negative Folgen haben. Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Neumann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag): "Durch die fatalen Mehrkosten fehlt das Geld an anderer Stelle, beispielsweise für den dringenden Ausbau so mancher regionaler Strecke". Als ein Beispiel nannte der Sprecher den Streckenabschnitt zwischen Münster und Lünen. "Für ein von der Politik vorangetriebenes Prestigeobjekt muss die Bahn nun damit klarkommen, ihre Fahrgäste nicht so gut bedienen zu können, wie es wünschenswert wäre", sagte der Pro Bahn-Sprecher.

Die Kostensteigerung von "Stuttgart 21" kommt für den Beobachter des Fahrgastverbands nicht überraschend. Neumann sagte: "Die Verteuerung wundert mich nicht, sie war absehbar. Das Projekt war von Anfang an auf Kante genäht." Es sei nun höchste Zeit, alle Zahlen auf den Tisch zu legen. Weitere Kostensteigerungen in der Zukunft schließt der Fahrgastverbandsvertreter nicht aus. "Bei den Fahrgästen dürfen Bahn und Politik dafür nicht mit Verständnis rechnen. Denn Stuttgart 21 bringt verkehrstechnisch keine wirklichen Verbesserungen", sagte der Pro-Bahn-Sprecher.

