Jetzt bloß nicht krank werden! / Den Sommer feiern - möglichst ohne Erkältung

Im Sommer reiht sich ein schönes Fest an das andere, aber leider tritt zwischen Juni und September schätzungsweise auch jeder fünfte grippale Infekt auf

Bei 83 % der Deutschen haben Erkältungen schon wichtige private Pläne durchkreuzt, wie eine Forsa-Umfrage zeigt

Schutz vor Erkältungsviren kann unter anderem ein spezielles Nasenspray (algovir Erkältungsspray) bieten

Der langersehnte Sommer ist da, die Zeit des Rückzugs ins Private ist vorbei. Jetzt kommen die Menschen zu großen Festlichkeiten zusammen. Ob Taufe, Geburtstag oder Klassentreffen: Ein schönes Event jagt das nächste. Denn viele feiern lieber bei Sonnenschein und warmen Temperaturen als bei grauem, kaltem Nieselwetter. So finden z. B. über die Hälfte der Hochzeiten zwischen Mai und September statt [1]. Leider tritt aber auch etwa jeder fünfte grippale Infekt zwischen Juni und September auf [2]. Wer den Sommer und all seine Feste möglichst infektfrei genießen möchte, sollte sich auch außerhalb der klassischen Erkältungszeit vor Erkältungsviren schützen - zum Beispiel mit algovir Erkältungsspray, einem speziellen Nasenspray aus der Apotheke.

Ein Fest aus Krankheitsgründen absagen zu müssen oder an diesem Tag nicht fit zu sein, ist immer ärgerlich. Besonders schade ist es aber bei Feierlichkeiten, die einen einmaligen Charakter haben, wie etwa der Hochzeit des eigenen Kindes oder der Taufe des Patenkindes. Diese Erfahrung mussten schon viele Menschen machen, wie eine repräsentative bundesweite Umfrage des Forsa-Instituts* ergab: 83 Prozent der Deutschen waren schon einmal durch eine Erkältung gesundheitlich so beeinträchtigt, dass sie private Ereignisse nicht genießen konnten oder sogar verpasst haben.

Schwitzen, frieren, schniefen: Auch die Viren feiern den Sommer

Auch wenn Erkältungen nicht so recht zu Sonnenschein und heißen Temperaturen passen wollen - Viren haben im Sommer oft leichtes Spiel. Der Körper hat unter anderem mit starken Temperaturschwankungen zu kämpfen, Frieren und Schwitzen wechseln sich nun häufig ab: Zum Beispiel dann, wenn man nach vielen Stunden aus dem klimatisierten Büro ins Freie tritt oder sich nach einem ausgedehnten Sonnenbad zu lange im Schwimmbecken abkühlt. Die UV-Strahlen des Sonnenlichts können zudem das Immunsystem schwächen und damit die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, Infektionen abzuwehren. Klimaanlagen und Ventilatoren trocknen darüber hinaus die Schleimhäute aus, die eine natürliche Barriere gegen Krankheitserreger bilden.

Das "Viren-Einfallstor" Nase strategisch schützen

Erkältungsviren finden ihren Weg in den Körper vor allem über die Nase. Deshalb kann es gerade in den Tagen vor einem Fest sinnvoll sein, ein spezielles Nasenspray zur Abwehr von Erkältungsviren zu verwenden (algovir Erkältungsspray aus der Apotheke). Durch die Bildung einer physikalischen Barriere auf der Nasenschleimhaut werden die Erkältungsviren am weiteren Eindringen in den Organismus gehindert. Eine Infektion gesunder Schleimhautzellen kann so verhindert werden. Ein weiteres effektives Mittel zur Prävention von Erkältungskrankheiten ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife. Außerdem gilt es, direkte Zugluft zu vermeiden, Schattenbäder dem Sonnenbad vorzuziehen und die Schleimhäute durch ausreichendes Wassertrinken feucht zu halten. Für unvorhersehbar kühlere Temperaturen hat es sich bewährt, unterwegs immer einen leichten Schal oder Pullover mitzunehmen.

Über algovir

algovir Erkältungsspray enthält den naturbasierten Wirkstoff Carragelose (Iota-Carrageen), der aus der Rotalge gewonnen wird und einen Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut bildet. Sobald Erkältungsviren in der Nase auf diesen Film treffen, verfangen sie sich darin. Folglich können sie nicht mehr weiter in die Schleimhautzellen eindringen, um diese zu infizieren und sich dort zu vermehren. So kann algovir vor einer Erkältung schützen, bevor diese überhaupt entsteht! Und selbst wenn bereits erste Anzeichen für eine Erkältung bestehen, kann algovir den vollständigen Erkältungsausbruch verhindern, die Symptome lindern und die Erkältungsdauer verkürzen [3]. algovir ruft keinen Gewöhnungseffekt hervor und ist auch für Kinder ab 1 Jahr sowie für Schwangere und Stillende geeignet.

* bundesweit durchgeführt per Online-Panel vom 6. bis zum 11. September 2023 von der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag von algovir; insgesamt 1.032 Befragte (nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte BundesbürgerInnen ab 18 Jahren).

[3] Studien mit reinem Carragelose-Erkältungsspray durchgeführt:

