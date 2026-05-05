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Unerfüllter Kinderwunsch: Männer stärker im Fokus

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Oldenburg (ots)

Immer mehr Paare in Deutschland haben Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen - und oft liegt die Ursache nicht bei der Frau. Der unerfüllte Kinderwunsch in Deutschland ist ein wachsendes soziales und demografisches Phänomen. Die Studie "Ungewollte Kinderlosigkeit 2020" zeigte, dass der Anteil ungewollt kinderloser Männer zwischen 2013 und 2020 um rund acht Prozent gestiegen ist.[1] Aktuelle Reviews gehen sogar davon aus, dass etwa 17 Prozent der Paare von Unfruchtbarkeit betroffen sind, wobei der männliche Faktor in der Hälfte der Fälle beteiligt ist.[2] Nicht unerwartet ist daher, dass bereits jeder zehnte Mann im Laufe seines Lebens Erfahrungen mit eingeschränkter Fruchtbarkeit gemacht hat und acht Prozent der Männer medizinische Unterstützung zur Erfüllung des Kinderwunsches genutzt haben.[3] Dennoch: Trotz dieser Entwicklung ist das Thema männliche Fruchtbarkeit noch immer wenig erforscht und wird gesellschaftlich oft unterschätzt, resümiert die Deutsche Gesellschaft für Andrologie.2 Experten fordern daher mehr Aufmerksamkeit - sowohl für die medizinische Abklärung als auch für mögliche Einflussfaktoren im Alltag.

Mikronährstoffe für Männer mit Kinderwunsch

Neben der frühzeitigen Sensibilisierung für eine medizinische Untersuchung gewinnt auch die Beratung zu Lebensstilfaktoren an Bedeutung. Hierzu zählt die gezielte Supplementation von Mikronährstoffen, die eine unterstützende Rolle im Rahmen therapeutischer Konzepte bei Kinderwunsch spielen können.

Genau hier setzt die Nahrungsergänzung mit Folio® fertil men an. In einer speziell auf den Mann mit Kinderwunsch zugeschnittenen Dosierung sichert bereits eine Tablette Folio® fertil men die tägliche Versorgung mit den für die männliche Fruchtbarkeit und Spermienbildung relevanten Nährstoffen Selen* und Zink** sowie weiteren essenziellen Mikronährstoffen. Experten empfehlen, mit der Einnahme frühzeitig zu beginnen - idealerweise etwa drei Monate vor einer geplanten Schwangerschaft, da die Spermienreifung mehrere Wochen dauert.

Folio® fertil men ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Es ist vegetarisch, glutenfrei sowie frei von Laktose, Fruktose, Aromastoffen und künstlichen Farbstoffen.

Was sonst noch wichtig ist für die männliche Fruchtbarkeit

Ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung: Viel Obst und Gemüse (besonders grünes Blattgemüse), Vollkornprodukte und regelmäßig fettreichen Fisch als Quelle für Omega-3-Fettsäuren.

Tägliche Bewegung: Spazierengehen, Radfahren und Treppensteigen im Alltag und etwa drei moderate Trainingseinheiten pro Woche. Exzessiver Leistungssport sollte vermieden werden.

Gesundes Körpergewicht: Übergewicht kann die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen.

Regelmäßige Ejakulation: Geschlechtsverkehr oder Masturbation alle 2-3 Tage kann die Bildung frischer, gut entwickelter Spermien fördern.

Ausreichend Schlaf: Mindestens 6 Stunden Schlaf pro Nacht unterstützen den gesunden Lebensstil.

Stress meiden: Entspannungsmethoden wie Sport, Atemübungen oder Pausen im Alltag können Stresslevel senken.

Fazit

Die männliche Fertilität wird zunehmend als relevanter Faktor beim unerfüllten Kinderwunsch erkannt. Eine Kombination aus gesundem Lebensstil, bewusster Alltagsgestaltung und gezielter Nährstoffversorgung mit Zink und Selen kann Männer dabei helfen, ihre Fruchtbarkeit zu unterstützen.

Mehr: https://www.folio-familie.de/produkte/folio-fertil-men/

* Selen ist wichtig für die normale Bildung der Spermien und trägt zu den normalen Funktionen der Schilddrüse und des Immunsystems bei.

** Zink leistet einen Beitrag für die normale Fruchtbarkeit und Fortpflanzung sowie die DNA-Synthese. Zudem hilft der Mineralstoff, den Testosteronspiegel im Blut normal zu halten.

[1] Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ungewollte Kinderlosigkeit 2020. Abgerufen am 01.04.2026: https://ots.de/Eem4ai

[2] Deutsche Gesellschaft für Andrologie. Erster Sonderforschungsbericht zur männlichen Infertilität. 2025. Abgerufen am 01.04.2026: https://ots.de/kDo7gx

[3] Bundeszentrale für politische Bildung. Nutzung medizinisch assistierter Reproduktion. Abgerufen am 18.03.2026: https://ots.de/tO1cD5

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