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Neue Hoffnung bei Lipödem: Natürlicher Pflanzenextrakt aus Meereskiefernrinde zeigt in Studie deutliche Wirkung

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Oldenburg (ots)

Das Lipödem ist eine chronische Erkrankung, die fast ausschließlich Frauen betrifft. In der DACH-Region geht man davon aus, dass etwa jede zehnte Frau betroffen ist. Typisch sind schmerzhafte, unverhältnismäßige Fettansammlungen an Beinen, Hüften und Gesäß. Hinzu kommen häufig Druckschmerzen, schnelle Blutergüsse, Schwellungen und das Gefühl schwerer Beine. Nicht selten wird Lipödem mit Adipositas oder einem Lymphödem verwechselt, mit der Folge, dass die richtige Diagnose und gezielte Unterstützung oft erst spät erfolgen.

Eine aktuelle klinische Studie liefert nun vielversprechende Ergebnisse zu einem natürlichen Therapieansatz: dem Pflanzenextrakt Pycnogenol®, der aus der Rinde der französischen Meereskiefernrinde gewonnen wird.

Was die Studie zeigt

An der klinischen Studie[1] nahmen 100 Frauen im Alter von 18 bis 40 Jahren mit diagnostiziertem Lipödem teil. Über einen Zeitraum von 60 Tagen erhielt die Hälfte täglich 150 mg Pycnogenol®, die andere Hälfte bekam ein Placebo. Weder die Teilnehmerinnen noch die Forschenden wussten, wer welches Präparat bekam. Bereits nach zwei Monaten zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Gruppen. Die Frauen, die Pycnogenol® einnahmen, verzeichneten im Durchschnitt eine Reduktion ihrer Beschwerden um 29 Prozent. Besonders deutlich verbesserten sich Schwellungen, das Schweregefühl in den Beinen, Druckempfindlichkeit und die Neigung zu Blutergüssen. In der Placebo-Gruppe verschlechterte sich der Symptom-Status hingegen tendenziell.

Neben der Symptomlinderung wurde auch die Körperzusammensetzung untersucht. Dabei zeigte sich, dass der Körperfettanteil in der Pycnogenol®-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe um durchschnittlich 8 Prozent sank. Gleichzeitig berichteten viele Teilnehmerinnen über eine höhere Zufriedenheit mit dem Erscheinungsbild ihrer Beine sowie über eine insgesamt gesteigerte Lebensqualität und ein verbessertes Selbtwertgefühl.

Erfreulich ist zudem das Sicherheitsprofil: Während der gesamten Studiendauer traten keine unterwünschten Nebenwirkungen auf.

Warum könnte der Pflanzenextrakt helfen?

Lipödem geht mit chronischen Entzündungsprozessen, gestörter Mikrozirkulation und erhöhter Gefäßdurchlässigkeit einher. Genau hier setzt Pycnogenol® an. Der Extrakt ist reich an antioxidativen und entzündungshemmenden Pflanzenstoffen. Er kann die Gefäßwände stabilisieren, die Durchblutung in den kleinsten Blutgefäßen verbessern und den Lymphfluss unterstützen - Mechanismen, die beim Lipödem eine zentrale Rolle spielen.

Bedeutung für Betroffene

Bislang gibt es keine speziell zugelassenen Medikamente zur Behandlung des Lipödems. Die Therapie konzentriert sich meist auf symptomlinderne Maßnahmen wie Kompression, manuelle Lymphdrainage, Bewegungstherapie und Lebensstilanpassungen. In fortgeschrittenen Stadien bleibt häufig nur eine Liposuktion als operative Option. Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Studienergebnisse besonders relevant. Ein gut verträglicher, natürlicher Pflanzenextrakt wie Pycnogenol® kann eine ergänzende Möglichkeit darstellen, Beschwerden zu reduzieren und die Lebensqualität spürbar zu verbessern.

Über Pycnogenol®

Pycnogenol® ist ein standardisierter Pflanzenextrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer. Mit mehr als 450 veröffentlichten wissenschaftlichen Studien zählt er zu den am besten untersuchten Naturstoffen weltweit. Der Extrakt wird seit vielen Jahren zur Unterstützung der Gefäßgesundheit, der Mikrozirkulation und bei entzündungsbedingten Beschwerden eingesetzt.

Die aktuellen Studiendaten zum Lipödem erweitern das wissenschaftliche Profil um ein weiteres, für die Frauengesundheit besonders relevantes Anwendungsgebiet. Pycnogenol ist in zahlreichen hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.pycnogenol.de

[1] Mello Netto, B. A. S., et al. (2025). Impact of Pycnogenol® Use in the Treatment of Patients With Lipedema: A Randomized Controlled Trial. Cureus 17(11):e96589.

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