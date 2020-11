IFEMEDI

Neue Kapseln mit Propolis und Zink - der Immunschutz aus dem Bienenstock

Pünktlich zur Erkältungssaison gibt es ganz neu in der Apotheke die beecraft® Propolis Kapseln plus. Für eine wirksame Immununterstützung sind in den Kapseln hochdosiert 320 mg Roh-Propolis sowie 10 mg Zink enthalten. Die Kapselhülle besteht ausschließlich aus Zellulose und ist somit auch für Vegetarier ein echtes Plus. beecraft® Propolis Kapseln plus sind zur vorbeugenden sowie langfristigen Einnahme geeignet.

Propolis, das bewährte Schutzharz der Honigbienen, ist eines der ältesten Naturheilmittel der Welt und durch seine antibiotische und antivirale Wirkung ein wahres Naturtalent für die Immunvorsorge. "Durch Propolis kann die Reaktivität unseres Immunsystems gesteigert und somit die Anfälligkeit für Infekte reduziert werden", betont Dr. rer. nat. Christine Winter, Apothekerin und Imkerin.

Diese natürliche und sehr wirksame Immununterstützung mit hochdosiertem Propolis und Zink kräftigt und stärkt den Körper sowie die Abwehr von innen heraus, besonders wenn das Immunsystem durch Stress, körperliche Anstrengung oder Erkältungsbeschwerden geschwächt ist. Ist das Immunsystem einmal angegriffen, ist ein fürsorglicher Umgang mit dem eigenen Körper das A und O. Propolis wirkt dabei ganz natürlich: vorbeugend, als stärkende Kur oder zur Unterstützung des Körpers während einer Erkrankung.

Die Zusammensetzung von Propolis ist in jeder Region, abhängig von den Baum- und Pflanzenbeständen, unterschiedlich. Die positiven Effekte auf den Bienenstock und damit auch auf den Menschen sind jedoch überall vergleichbar: Charakteristisch hierfür ist der Gehalt an Polyphenolen, auch Phytamine genannt. beecraft® verwendet ein einzigartiges standardisiertes Propolispulver, das aus verschiedenen Herkunftsregionen kombiniert wird. Dieses enthält mindestens 30 % Phytamine, das bedeutet 300 mg Polyphenole pro 1 g Propolis. Dies ist erkennbar am 300+-Gütesiegel. Mit der Einführung dieses Siegels setzt der Hersteller einen besonderen Qualitätsstandard, der alle Aspekte einer hohen Propolis-Qualität mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen vereint.

