vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

vbw betont Schlüsselrolle von hoher Bildungsqualität für Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit

Brossardt: "Müssen Sprachkompetenz noch stärker fördern und Lernzeiten flexibilisieren"

München (ots)

Mit dem Internationalen Tag der Bildung am 24. Januar erinnert die Weltgemeinschaft an ihre Verpflichtung, im Rahmen der Nachhaltigkeitsagenda bis zum Jahr 2030 für alle Menschen weltweit und ein Leben lang gute, inklusive und chancengerechte Bildung zu gewährleisten. Anlässlich des Welttages betont die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. den Stellenwert von Bildungsqualität für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Bund und Freistaat. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt macht klar: "Damit unsere Unternehmen wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben, sind sie auf gut qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte angewiesen. Die Grundlage für die Nachwuchskräftesicherung legen wir in der Schule, indem wir den Kindern und Jugendlichen flächendeckend hochwertige und bedarfsgerechte Bildungsangebote zur Verfügung stellen."

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft sind im Freistaat für den Nachwuchs sehr gut, denn das bayerische Bildungssystem ist traditionell stark. Das belegen die guten Ergebnisse aus Erhebungen wie dem INSM-Bildungsmonitor und dem IQB-Bildungstrend aus den vergangenen Jahren. Brossardt macht an der Stelle aber auch klar: "Bayern steht im bundesweiten Vergleich zwar gut da. Das Niveau im Bund nimmt insgesamt aber ab und diese Entwicklung macht auch vor den heimischen Klassenzimmern nicht halt. Darum dürfen wir uns auf guten Ergebnissen in Ländervergleichstests nicht ausruhen, sondern müssen die Bildungsangebote im Freistaat schulartübergreifend konsequent weiterentwickeln. Der Nachwuchs braucht individuelle und differenzierte Förderung, insbesondere bei der Sprachkompetenz. Sie schafft fächerübergreifend die Grundlage für den schulischen Erfolg unserer Fachkräfte von morgen."

Laut vbw hat die Bayerische Staatsregierung nach dem zweiten PISA-Schock mit der Einführung von verbindlichen Sprachtests eineinhalb Jahre vor der Einschulung und der gestärkten Förderung von Kernkompetenzen in der Grundschule wichtige Weichen gestellt. "Als nächsten Schritt brauchen wir nun einen Maßnahmenplan für die weiterführenden Schulen, der erfreulicherweise für die Mittelschulen gerade angestoßen wurde", erklärt Brossardt.

Zudem müssen die Maßnahmen zur Lernzeitflexibilisierung weiter intensiviert werden. Hierfür fordert die vbw, die dritte und vierte Jahrgangsstufe sowie den Übertritt in die weiterführenden Schulen beweglicher zu gestalten. "Wir müssen sicherstellen, dass der Nachwuchs ein grundlegendes Kompetenzniveau erreicht. Eine Flexibilisierung ermöglicht, auf das jeweilige Lerntempo der Kinder und Jugendlichen besser eingehen zu können", so Brossardt schließlich.

Original-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell